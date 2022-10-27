Фінансові новини
- |
- 27.10.22
- |
- 08:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США змушені переглянути обмеження цін на російську нафту - Bloomberg
08:18 27.10.2022 |
Вашингтон муситиме переглянути план обмеження цін на російську нафту через скептицизм інвесторів та зростання ризиків на фінансових ринках.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Найімовірніше, пише видання, США та Європейський Союз вдадуться до м'якших обмежень - з вищою ціною, ніж передбачалося. Причому в цьому братимуть участь лише країни G7, Австралія, Південна Корея, а також, можливо, Нова Зеландія та Норвегія. Водночас найважливіші торговельні партнери росії - Індія та Китай - не вдаватимуться до обмежувальних заходів.
Згідно з попереднім планом, обмеження ціни передбачалося на рівні 40-60 доларів за барель з тенденцією до нижчої межі.
Проте зараз, за даними Bloomberg, посадовці обговорюють верхню межу цього діапазону - й навіть вищу ціну. При цьому деякі з них визнають, що це дасть кремлю змогу й надалі отримувати значні доходи від продажу нафти.
Утім, як зазнається, обмеження нафтових цін для росії все ще розробляються.
У вересні росія отримала від продажу нафти приблизно $15 млрд. Учора нафта марки Brent продавалася за ціною близько $96 за барель. У березні, невдовзі після вторгнення росії в Україну, вона коштувала понад $139.
Середня ціна марки Urals (основна стаття російського експорту) становила $63 за барель протягом останніх трьох років. Станом на кінець минулого тижня вона сягнула в середньому близько $74.
Очікується, що верхня межа ціни буде оголошена до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС щодо страхування, брокерських послуг та фінансової допомоги, пов'язані з транспортуванням російської нафти міжнародним клієнтам.
Євросоюз має намір встановити верхню межу приблизно 25 листопада - за 10 днів до того, як почнуть діяти нові санкції.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|США змушені переглянути обмеження цін на російську нафту - Bloomberg
|Ціни на нафту зростають 27 жовтня на тлі сильного експорту сирої нафти зі США, побоювання Китаю зберігаються
|НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+», зокрема трьом членам НКРЕКП
|ТЕС «ДТЕК» від початку війни отримали 17,6 млрд грн збитків, потребують підтримки для відновлення - CEO компанії
|Україна закликала ЄС використати вільні потужності ПСГ
|«Метінвест» працює на 30%-50% потужностей, зможе відновити виробництво на вцілілих заводах за пів року-рік після війни - СЕО
Бізнес
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів