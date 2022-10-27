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АНАЛІТИКА

США змушені переглянути обмеження цін на російську нафту - Bloomberg

 

Вашингтон муситиме переглянути план обмеження цін на російську нафту через скептицизм інвесторів та зростання ризиків на фінансових ринках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Найімовірніше, пише видання, США та Європейський Союз вдадуться до м'якших обмежень - з вищою ціною, ніж передбачалося. Причому в цьому братимуть участь лише країни G7, Австралія, Південна Корея, а також, можливо, Нова Зеландія та Норвегія. Водночас найважливіші торговельні партнери росії - Індія та Китай - не вдаватимуться до обмежувальних заходів.

Згідно з попереднім планом, обмеження ціни передбачалося на рівні 40-60 доларів за барель з тенденцією до нижчої межі.

Проте зараз, за даними Bloomberg, посадовці обговорюють верхню межу цього діапазону - й навіть вищу ціну. При цьому деякі з них визнають, що це дасть кремлю змогу й надалі отримувати значні доходи від продажу нафти.

Утім, як зазнається, обмеження нафтових цін для росії все ще розробляються.

У вересні росія отримала від продажу нафти приблизно $15 млрд. Учора нафта марки Brent продавалася за ціною близько $96 за барель. У березні, невдовзі після вторгнення росії в Україну, вона коштувала понад $139.

Середня ціна марки Urals (основна стаття російського експорту) становила $63 за барель протягом останніх трьох років. Станом на кінець минулого тижня вона сягнула в середньому близько $74.

Очікується, що верхня межа ціни буде оголошена до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС щодо страхування, брокерських послуг та фінансової допомоги, пов'язані з транспортуванням російської нафти міжнародним клієнтам.

Євросоюз має намір встановити верхню межу приблизно 25 листопада - за 10 днів до того, як почнуть діяти нові санкції.
Ключові теги: США, Росія
 

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