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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають 27 жовтня на тлі сильного експорту сирої нафти зі США, побоювання Китаю зберігаються

 

Ціни на нафту зросли в четвер, продовживши зростання більш ніж на 3% на попередній сесії, чому сприяв рекордний експорт сирої нафти зі США і послаблення долара США, хоча зростання було обмежене в Азії через побоювання з приводу млявого попиту в Китаї.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,2%, до 95,89 долара за барель на 03:32 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 19 центів, або 0,2%, до $88,10 за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня на 2,6 млн. барелів, згідно з щотижневими урядовими даними в середу, при цьому експорт сирої нафти зріс до 5,1 млн. барелів на день, що є максимальним показником за всю історію.

«Значний експорт сирої нафти зі США підвищив оптимізм щодо попиту і стимулював нові покупки, але побоювання, що заплутана економічна політика Китаю може продовжуватися за зростаючої влади президента Сі Цзіньпіна, обмежили зростання в Азії», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Засоби.

Глобальні інвестори скинули китайські активи на початку цього тижня, побоюючись, що ідеологія може все більше переважати над економічним зростанням за наймогутнішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна.

Світовий банк у середу заявив, що очікує зниження цін на енергоносії на 11% у 2023 році після 60-відсоткового зростання цього року після вторгнення Росії в Україну, хоча повільніше глобальне зростання та обмеження COVID у Китаї можуть призвести до глибшого падіння.

Тим часом слабкість долара додала підтримки, оскільки зміцнення долара останнім часом стало помітним фактором, який перешкоджає зростанню ринку нафти. Долар знизився в четвер, оскільки ринкові очікування посилилися через те, що Федеральна резервна система США пом'якшить свою агресивну позицію щодо підвищення відсоткових ставок.

Слабкіший долар робить номіновану в доларах нафту менш дорогою для інших власників валюти.

Офіційні особи США і Заходу завершують розробку планів з обмеження цін на російську нафту на тлі попередження Світового банку про те, що будь-який план вимагатиме активної участі країн з ринком, що формується, щоб бути ефективним.

Офіційні особи заявили, що діапазон цін ще не визначений, проте одна людина, знайома з процесом, сказала, що верхня межа буде визначена відповідно до історичного середнього значення в 63-64 долари за барель - рівня, який може стати природною верхньою межею.
За матеріалами: investing.com
 

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