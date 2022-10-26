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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Автогаз продовжує дорожчати 26 жовтня, середня ціна зросла до 28,33 гривні за літр

 

У середу, 26 жовтня, порівняно із вівторком, 25 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,04% до 28,33 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,04% із 28,32 гривні за літр до 28,33 гривні за літр.

Ціни на заправках 26 жовтня, гривні/літр:

Мережа АЗС

Євро-95

Євродизель

Газ

КЛО

50,49

54,99

27,94

Окко

51,00

55,00

28,49

WOG

51,00

55,00

28,57

Середнє значення

50,83

55,00

28,33
За матеріалами: Українські Новини
 

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