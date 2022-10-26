Фінансові новини
- |
- 26.10.22
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта падає 26 жовтня через зростання запасів в США, побоювання з приводу постачання обмежують втрати
08:19 26.10.2022 |
Ціни на нафту знизилися в середу після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, але втрати були обмежені побоюваннями щодо пропозиції. Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 72 центи, або 0,8%, до 92,80 долара за барель на 03:30 за Грінвічем після зростання на 26 центів на попередній сесії.
Грудневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 48 центів, або 0,6%, до 84,84 долара, скасувавши приріст попередньої сесії.
"Перспектива глобального економічного спаду і посилення грошово-кредитної політики в останні тижні переважує мару скорочення пропозиції", - зазначають аналітики ANZ Research.
Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 4,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 жовтня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані галузевої групи Американського інституту нафти.
Це виявилося вищим за очікування п'яти аналітиків, опитаних агентством Reuters, які в середньому очікували зростання приблизно на 200 000 барелів.
У той час як зростання запасів сирої нафти посилило побоювання з приводу глобальної рецесії, яка скоротить попит, обмеження пропозиції, що продовжуються, утримували ціни у вузькому діапазоні.
"Скорочення видобутку ОПЕК з листопада і нові санкції ЄС щодо російської нафти, які мають бути введені в дію з грудня, повинні бути позитивними (для цін)", - сказав Рейтер керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.
Що стосується широкого спреду WTI-Brent на нещодавніх сесіях, Іннес додав, що покупці WTI очікують на подальші інтервенції з боку президента Джо Байдена напередодні проміжних виборів у США 8 листопада.
Минулого тижня Байден оголосив про план розпродати до кінця року залишок рекордної кількості нафти з національного запасу нафти на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки він намагається зменшити високі ціни на бензин.
Зміцнення долара також чинить тиск на ринок у середу. Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, зріс до 110,98 до 03:30 за Грінвічем.
Твердий долар послаблює попит на нафту, оскільки робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.
Незважаючи на недавнє рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників на чолі з Росією, які спільно називають ОПЕК+, скоротити видобуток нафти, Білий дім у вівторок привітав дії Саудівської Аравії щодо надання допомоги Україні в її війні з Росією. .
Байден, який зіткнувся з критикою у зв'язку з високою інфляцією, попередив, що саудівці зіткнуться з наслідками за союз із Росією та згоду скоротити постачання нафти.
Тим часом, офіційні дані про запаси в США від урядового Управління енергетичної інформації мають бути представлені в середу о 14:30 за Грінвічем.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Надходження газу з ЄС до України зросло до 21 млн куб. м на добу
|Автогаз продовжує дорожчати 26 жовтня, середня ціна зросла до 28,33 гривні за літр
|Ціни на яйця вже досягли максимуму. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження
|Картоплю в Україні викопано на 73% прогнозу, її дефіциту не очікується - Мінагрополітики
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.10.22
|Із початку року на соцвиплати із держбюджету спрямовано 305 мільярдів, – Мінфін
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
Бізнес
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи