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АНАЛІТИКА

Нафта падає 26 жовтня через зростання запасів в США, побоювання з приводу постачання обмежують втрати

 

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, але втрати були обмежені побоюваннями щодо пропозиції. Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 72 центи, або 0,8%, до 92,80 долара за барель на 03:30 за Грінвічем після зростання на 26 центів на попередній сесії.

Грудневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 48 центів, або 0,6%, до 84,84 долара, скасувавши приріст попередньої сесії.

"Перспектива глобального економічного спаду і посилення грошово-кредитної політики в останні тижні переважує мару скорочення пропозиції", - зазначають аналітики ANZ Research.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 4,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 жовтня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані галузевої групи Американського інституту нафти.

Це виявилося вищим за очікування п'яти аналітиків, опитаних агентством Reuters, які в середньому очікували зростання приблизно на 200 000 барелів.

У той час як зростання запасів сирої нафти посилило побоювання з приводу глобальної рецесії, яка скоротить попит, обмеження пропозиції, що продовжуються, утримували ціни у вузькому діапазоні.

"Скорочення видобутку ОПЕК з листопада і нові санкції ЄС щодо російської нафти, які мають бути введені в дію з грудня, повинні бути позитивними (для цін)", - сказав Рейтер керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Що стосується широкого спреду WTI-Brent на нещодавніх сесіях, Іннес додав, що покупці WTI очікують на подальші інтервенції з боку президента Джо Байдена напередодні проміжних виборів у США 8 листопада.

Минулого тижня Байден оголосив про план розпродати до кінця року залишок рекордної кількості нафти з національного запасу нафти на випадок надзвичайних ситуацій, оскільки він намагається зменшити високі ціни на бензин.

Зміцнення долара також чинить тиск на ринок у середу. Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, зріс до 110,98 до 03:30 за Грінвічем.

Твердий долар послаблює попит на нафту, оскільки робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.

Незважаючи на недавнє рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників на чолі з Росією, які спільно називають ОПЕК+, скоротити видобуток нафти, Білий дім у вівторок привітав дії Саудівської Аравії щодо надання допомоги Україні в її війні з Росією. .

Байден, який зіткнувся з критикою у зв'язку з високою інфляцією, попередив, що саудівці зіткнуться з наслідками за союз із Росією та згоду скоротити постачання нафти.

Тим часом, офіційні дані про запаси в США від урядового Управління енергетичної інформації мають бути представлені в середу о 14:30 за Грінвічем.
За матеріалами: investing.com
 

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