МЕА має «величезні» стратегічні резерви на випадок перебоїв із постачанням нафти - голова агентства

Країни-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) мають "величезний" резерв нафти у стратегічних запасах (SPR) і готові вивільнити їх у разі перебоїв із постачанням, цитує агентство Bloomberg главу МЕА Фатіха Біроля.

"У нас все ще є величезний обсяг запасів, який необхідно звільнити, якщо ми побачимо перебої з поставками. (...) Наразі це не на порядку денному, але це може статися в будь-який час", - повідомив Біроль у рамках Сінгапурського міжнародного енергетичного тижня.

Він також назвав "неприємним" рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку з листопада на 2 млн б/д, що може загрожувати цінам на нафту.

Крім того, Біроль зазначив, що труднощі з постачанням природного газу ще не подолані, незважаючи на нещодавнє зниження спотових цін через надзвичайно теплу погоду в Європі. На думку глави МЕА, наступного року європейським країнам, можливо, доведеться поповнювати свої запаси без російського газу, тоді як зростання китайської економіки може підхльоснути ціни на ринку ЗПГ.

Протягом 2022 року МЕА двічі ухвалювало рішення про вивільнення запасів із SPR на тлі високих цін на нафту. У березні країни-учасниці організації погодили постачання на ринок 62,7 млн ​бар., половину забезпечили США. Через два тижні в МЕА вирішили вивільнити з резервів ще 120 млн бар. Половину обсягу знову забезпечили Сполучені Штати, додатково ухваливши рішення про незалежний випуск ще 120 млн бар.