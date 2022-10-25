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АНАЛІТИКА

Середня ціна на автогаз уроздріб перевищила 28 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (21-24 жовтня) у мережах АЗС виросла на 0,25 грн/л — до 28,09 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Рур груп» і SOCAR автогаз здорожчав на 1,5 грн/л і 0,63 грн/л, до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.

Крім того, на 0,4-0,2 грн/л здорожчав автогаз і в мережах Shell, U.GO, AMIC, «Автотранс», «БРСМ-Нафта» й «Фактор» (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 21 по 24 жовтня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Рур груп

29,00

1,50

SOCAR

28,23

0,63

Укрнафта

27,89

0,56

Авіас

27,96

0,53

Shell

27,90

0,39

U.GO

28,13

0,33

AMIC

28,19

0,33

Автотранс

28,78

0,30

БРСМ-Нафта

28,18

0,21

Фактор

26,20

0,20

ОККО

28,27

0,00

WOG

28,53

0,00

KLO

27,94

0,00

UPG

27,42

0,00

Нефтек

28,69

0,00

BVS

28,49

0,00

Chipo

27,43

0,00

Mango

27,78

0,00

Середня ціна в Україні

28,09

0,24
За матеріалами: EnKorr
 

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