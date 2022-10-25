Середня ціна на автогаз уроздріб перевищила 28 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (21-24 жовтня) у мережах АЗС виросла на 0,25 грн/л — до 28,09 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Рур груп» і SOCAR автогаз здорожчав на 1,5 грн/л і 0,63 грн/л, до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.

Крім того, на 0,4-0,2 грн/л здорожчав автогаз і в мережах Shell, U.GO, AMIC, «Автотранс», «БРСМ-Нафта» й «Фактор» (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 21 по 24 жовтня, грн/л