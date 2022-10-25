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Середня ціна на автогаз уроздріб перевищила 28 грн/л
12:26 24.10.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за вихідні (21-24 жовтня) у мережах АЗС виросла на 0,25 грн/л — до 28,09 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях «Рур груп» і SOCAR автогаз здорожчав на 1,5 грн/л і 0,63 грн/л, до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.
Крім того, на 0,4-0,2 грн/л здорожчав автогаз і в мережах Shell, U.GO, AMIC, «Автотранс», «БРСМ-Нафта» й «Фактор» (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 21 по 24 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Рур груп
|
29,00
|
1,50
|
SOCAR
|
28,23
|
0,63
|
Укрнафта
|
27,89
|
0,56
|
Авіас
|
27,96
|
0,53
|
Shell
|
27,90
|
0,39
|
U.GO
|
28,13
|
0,33
|
AMIC
|
28,19
|
0,33
|
Автотранс
|
28,78
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
28,18
|
0,21
|
Фактор
|
26,20
|
0,20
|
ОККО
|
28,27
|
0,00
|
WOG
|
28,53
|
0,00
|
KLO
|
27,94
|
0,00
|
UPG
|
27,42
|
0,00
|
Нефтек
|
28,69
|
0,00
|
BVS
|
28,49
|
0,00
|
Chipo
|
27,43
|
0,00
|
Mango
|
27,78
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,09
|
0,24
|
|
ТЕГИ
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