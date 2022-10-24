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Ціни на автогаз та інші види палива на найбільших заправках України збереглися
11:12 24.10.2022 |
У понеділок, 24 жовтня, порівняно із п'ятницею, 21 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.Середні ціни на газ збереглися на 28,15 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у п’ятницю, 21 жовтня, порівняно із четвергом, 20 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Ціни на заправках 24 жовтня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,49
|
54,99
|
27,94
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
27,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
28,53
|
Середнє значення
|
50,83
|
55,00
|
28,15
|
|
ТЕГИ
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