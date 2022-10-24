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АНАЛІТИКА

Нафта зростає 24 жовтня на тлі очікувань дефіциту пропозиції через санкції проти Росії

 

Нафта зросла на початку торгів в Азії у понеділок, оскільки очікування скорочення поставок по всьому світу напередодні санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти підтримали ціни.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 54 центи, або 0,6%, до 94,04 долара за барель до 01:25 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 85,56 долара за барель, що на 51 цент або 0,6% вище.

Минулого тижня нафта марки Brent зросла на 2% завдяки послабленню долара та надіям на послаблення обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19 у Китаї, що дозволить відновити попит у споживача №2 у світі.

Перебої зі світовими постачаннями нафти очікуються, коли 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт із Росії. Група також планує заблокувати імпорт російських нафтопродуктів у лютому.

У Федеральній резервній системі наростають настрої щодо можливого зниження темпів чи масштабів майбутніх підвищень процентних ставок, навіть незважаючи на те, що вона готова підвищити ставки на початку листопада.

Уповільнення підвищення ставок ФРС може послабити чинність долара США, яка чинила тиск на ціни на сировинні товари. Більш слабкий долар робить номіновані у доларах товари, такі як нафта, доступнішими для власників інших валют.

У неділю китайський лідер Сі Цзіньпін досяг безпрецедентного третього президентського терміну в неділю, закріпивши за собою місце наймогутнішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.

Проте аналітики не очікують якихось значних змін у напрямі політики, у тому числі у стратегії Сі щодо боротьби з COVID-19.

Brent виросла минулого тижня, незважаючи на те, що президент США Джо Байден оголосив про продаж 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічних нафтових резервів США. Продаж є частиною рекордного випуску 180 мільйонів барелів, який розпочався у травні. Байден додав, що його метою буде поповнення запасів, коли нафту в США коштуватиме близько 70 доларів за барель.

"Ринок більше цікавили рекомендації щодо поповнення резерву", - зазначають аналітики ANZ у замітці.

"Коментарі Байдена про те, що США купуватимуть нафту тільки після того, як ціни досягнуть 70 доларів за барель, забезпечують сильний рівень підтримки".

Минулого тижня енергетичні компанії США додали нафтові та газові бурові установки другий тиждень поспіль, оскільки очікування щодо високих цін на нафту спонукають компанії бурити більше, йдеться в п'ятничному звіті енергетичної компанії Baker Hughes Co.
За матеріалами: investing.com
 

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