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АНАЛІТИКА

На АЗС 21 жовтня подорожчало дизельне пальне

 

Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (14-21 жовтня) підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема в мережах VostokGaz і «Фактор» воно здорожчало на 2,1 і 1,7 грн/л, до 52,99 і 51,50 грн/л відповідно. На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (51,60 грн/л) і «Овіс» (53,49 грн/л).

«Автотранс», Prime, BVS й ZOG підвищили ціни на дизпальне на 50 коп./л.

На станціях «Рур груп», «Chipo», Mango, «БРСМ-Нафта», U.GO і UPG дизельне пальне здорожчало на 0,14-1,5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 21 жовтня 2022 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

VostokGaz

    

45,99

2,00

52,99

2,10

Фактор

    

47,00

0,00

51,50

1,70

Рур груп

    

48,99

0,00

52,99

1,50

Chipo

    

48,32

0,00

53,67

1,47

Укр-Петроль

46,20

0,00

    

51,60

1,00

Овис

47,99

0,00

51,99

0,00

53,49

1,00

Mango

    

47,59

0,00

52,99

0,80

БРСМ-Нафта

    

47,99

0,00

53,18

0,71

Автотранс

    

49,98

0,00

54,48

0,50

Prime

    

48,50

0,00

53,00

0,50

BVS

49,99

0,00

50,99

0,00

54,49

0,50

ZOG

    

50,00

0,00

53,50

0,50

U.GO

47,25

0,70

49,83

0,53

53,50

0,40

UPG

47,40

0,00

49,00

0,00

52,00

0,14

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

Укрнафта

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

Shell

49,94

0,00

51,99

0,00

53,99

0,00

SOCAR

    

51,99

0,00

56,99

0,00

KLO

50,49

0,00

52,00

0,00

54,99

0,00

Нефтек

50,00

0,00

53,00

0,00

55,00

0,00

Авантаж 7

    

46,00

0,00

52,00

0,00

Середня ціна в Україні

49,43

0,01

50,08

0,00

53,66

0,20
За матеріалами: EnKorr
 

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