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На АЗС 21 жовтня подорожчало дизельне пальне
18:57 21.10.2022 |
Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (14-21 жовтня) підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема в мережах VostokGaz і «Фактор» воно здорожчало на 2,1 і 1,7 грн/л, до 52,99 і 51,50 грн/л відповідно. На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (51,60 грн/л) і «Овіс» (53,49 грн/л).
«Автотранс», Prime, BVS й ZOG підвищили ціни на дизпальне на 50 коп./л.
На станціях «Рур груп», «Chipo», Mango, «БРСМ-Нафта», U.GO і UPG дизельне пальне здорожчало на 0,14-1,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 21 жовтня 2022 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
VostokGaz
|
45,99
|
2,00
|
52,99
|
2,10
|
Фактор
|
47,00
|
0,00
|
51,50
|
1,70
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
52,99
|
1,50
|
Chipo
|
48,32
|
0,00
|
53,67
|
1,47
|
Укр-Петроль
|
46,20
|
0,00
|
51,60
|
1,00
|
Овис
|
47,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,49
|
1,00
|
Mango
|
47,59
|
0,00
|
52,99
|
0,80
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
0,00
|
53,18
|
0,71
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
54,48
|
0,50
|
Prime
|
48,50
|
0,00
|
53,00
|
0,50
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
54,49
|
0,50
|
ZOG
|
50,00
|
0,00
|
53,50
|
0,50
|
U.GO
|
47,25
|
0,70
|
49,83
|
0,53
|
53,50
|
0,40
|
UPG
|
47,40
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
52,00
|
0,14
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Shell
|
49,94
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
KLO
|
50,49
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Нефтек
|
50,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авантаж 7
|
46,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,43
|
0,01
|
50,08
|
0,00
|
53,66
|
0,20
|
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ТЕГИ
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