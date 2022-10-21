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За тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л
14:22 21.10.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (14-21 жовтня) у мережах АЗС виросла на 1,01 грн/л - до 27,86 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л і 1/,33 грн/л, до 28,27 і 28,53 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 1,28 грн/л, до 27,33 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 1,15 грн/л, до 27,43 грн/л.
Крім того, на 0,4-1,6 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», VostokGaz, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
іна роздрібних цін на АЗС із 14 по 21 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
VostokGaz
|
28,59
|
1,60
|
WOG
|
28,53
|
1,33
|
Укрнафта
|
27,33
|
1,28
|
Авіас
|
27,43
|
1,15
|
Chipo
|
27,43
|
1,05
|
Овис
|
28,99
|
1,00
|
ОККО
|
28,27
|
1,00
|
Фактор
|
26,00
|
1,00
|
KLO
|
27,94
|
0,95
|
Luxwen
|
27,39
|
0,90
|
БРСМ-Нафта
|
27,97
|
0,83
|
UPG
|
27,42
|
0,80
|
Mango
|
27,78
|
0,79
|
Shell
|
27,51
|
0,75
|
BVS
|
28,49
|
0,70
|
Автотранс
|
28,48
|
0,70
|
Нефтек
|
28,69
|
0,70
|
AMIC
|
27,86
|
0,67
|
U.GO
|
27,80
|
0,67
|
Авантаж 7
|
25,85
|
0,60
|
ZOG
|
28,40
|
0,50
|
Олас
|
26,90
|
0,50
|
SOCAR
|
27,61
|
0,38
|
Середня ціна в Україні
|
27,86
|
1,01
|
|
ТЕГИ
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