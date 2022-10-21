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Середні ціни на автогаз, А-95 та дизпаливо 21 жовтня збереглися
11:14 21.10.2022 |
У п'ятницю, 21 жовтня, порівняно із четвергом, 20 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне пальне збереглися на 55,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 28,15 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 20 жовтня, порівняно із понеділком, 17 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 2,9% до 28,15 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Ціни на заправках 21 жовтня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,49
|
54,99
|
27,94
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
27,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
28,53
|
Середнє значення
|
50,83
|
55,00
|
28,15
|
|
ТЕГИ
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