Ціни на нафту 20 жовтня балансують на тлі невизначеного попиту та побоювань щодо пропозиції

Ціни на нафту в четвер набули різноспрямованих напрямків, оскільки інвестори врівноважували обережність щодо скорочення пропозиції побоюваннями, що глобальне уповільнення може приборкати попит.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні подешевшали на 14 центів, або 0,15%, до 92,27 долара за барель о 03:05 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у листопаді (WTI), термін придатності якої спливає в четвер, подорожчала на 53 центи, або 0,6%, до 86,08 долара за барель. Контракт WTI з постачанням у грудні востаннє зріс на 0,3% до $84,78 за барель.

«У четвертому кварталі 2022 року ціни на нафту будуть падати під впливом низки факторів», - зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

«Ціни стикаються із знижувальним тиском з боку побоювань глобального зростання, зміцнення долара США та зростання номінальної прибутковості 10-річних облігацій США. Однак підвищувальний тиск походить від скорочення поставок ОПЕК+ та неминучих санкцій ЄС щодо морського імпорту російської нафти та продукції нафтопереробки».

Ціни на нафту зросли через заборону Європейського союзу, що насувається, на російську нафту і нафтопродукти, а також скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та іншими виробниками, включаючи Росію, відомою як ОПЕК+.

ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу на початку жовтня, але аналітики очікують меншого зниження фактичного видобутку приблизно на 1 мільйон барелів на добу через недовиробництво в таких країнах, як Іран, Венесуела та Нігерія.

Окремо президент США Джо Байден оголосив у середу про план продати до кінця року частину з національного резерву нафти на випадок надзвичайних ситуацій, або 15 мільйонів барелів нафти, і почати поповнення запасів, оскільки він намагається знизити високі ціни на бензин до проміжних виборів 8 листопада.

Однак реліз палива "занадто малий, щоб вплинути на ринок", сказав Дхар з Commonwealth Bank, оцінивши, що він збільшить світові поставки нафти всього на 0,04 мільйона барелів на день.

«Санкції ЄС щодо імпорту російської нафти, ймовірно, стануть центром уваги нафтового ринку найближчими тижнями... Ми очікуємо, що ф'ючерси на нафту марки Brent у четвертому кварталі 2022 року коштуватимуть у середньому 100 доларів за барель на тлі перебоїв із поставками через санкцій ЄС», - додав Дхар.

Тим часом, світовий попит на паливо залишається невизначеним. Економічна активність у США трохи зросла в останні тижні, хоча в деяких регіонах вона не змінилася, а в парі інших знизилася, йдеться у звіті Федеральної резервної системи в середу, який показав, що компанії стають песимістичнішими щодо перспектив.

Цього року Китай також продовжив суворі обмеження у зв'язку з COVID-19, що завдало збитків діловій та економічній активності найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

За словами аналітика CMC Markets Леона Лі, побоювання з приводу глобальної рецесії та ймовірність ще одного агресивного підвищення процентної ставки у США затьмарили перспективи цін на нафту.

"Тому ціни на нафту повернуться до низхідного тренду після короткострокового відскоку", - сказав він.

Очікується, що Федеральна резервна система проведе ще одне значне підвищення процентної ставки в листопаді і, зрештою, підніме ставки до 4,75%-5% на початок наступного року, якщо не більше, після того, як урядовий звіт показав, що інфляція залишається стабільно високою минулого місяця.