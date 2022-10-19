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Україна за 9 міс. знизила імпорт нафтопродуктів на 12,6%
12:13 19.10.2022 |
Україна у січні-вересні 2022 року імпортувала 5 млн 235,222 тис. тонн нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710: бензини, дизпальне, мазут, реактивне пальне тощо), що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5 млн 987,436 тис. тонн).
За даними Державної митної служби, нафтопродукти імпортовано на суму $6 млрд 138,943 млн, що на 72,1% більше, ніж у січні-вересні-2021 ($3 млрд 567,02 млн).
З Білорусі імпортовано пальне на $793,511 млн (частка - 12,93%), Індії - на $688,353 млн (11,21%), РФ - на $590,393 млн (9,62%), інших країн - на $4 млрд 66,687 млн (66) 24%). За дев'ять місяців 2021 року сумарна вартісна частка пального з Білорусі та РФ в імпорті становила 64,13%.
Крім того, Україна за дев'ять місяців експортувала 55,359 тис. тонн (-79% до січня-вересня-2021) нафтопродуктів на загальну суму $64,544 млн (-56,5%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Литви пального становила $16,404 млн, Туреччини - $11,533 млн, Естонії - $6,022 млн, інших країн - $30,586 млн.
Як повідомлялося, Україна у 2021 році імпортувала 8 млн 790,515 тис. тонн нафтопродуктів, що на 9,6% більше, ніж 2020 року (8 млн 23,072 тис. тонн).
Нафтопродукти імпортовані на суму $5 млрд 614,787 млн, що на 65,3% більше, ніж у 2020 році ($3 млрд 396,929 млн). Зокрема з Білорусі імпортовано пальне на $2 млрд 351,116 млн (частка - 41,87%), РФ - на $1 млрд 240,513 млн (22,09%), Литви - на $654,584 млн (11,66%), інших країн - на $1 млрд 368,574 млн. (24,37%).
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