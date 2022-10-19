Ціни на нафту зростають в умовах волатильної торгівлі, оскільки акції США падають в умовах жорсткого ринку

Ціни на нафту трохи зросли в середу на тлі застереження, оскільки бичачим сигналам, таким як падіння запасів нафти в США та загалом недостатня пропозиція на ринку, протистояли ведмежі фактори, такі як невпевнене зростання попиту в Китаї та падіння цін на газ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні зросли на 60 центів, або 0,7%, до 90,63 долара за барель до 09:13 за Грінвічем. Раніше на сесії Brent досягла мінімум $89,32.

Американська нафта сорту West Texas Intermediate з постачанням у листопаді, коштувала 83,59 долара за барель, що на 77 центів вище, або 0,9%. Грудневий контракт коштував 82,73 долара, що на 66 центів вище, або на 0,8%.

На попередній сесії контракти впали до найнижчого рівня за два тижні на повідомленнях про плани президента США Джо Байдена звільнити більше барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR).

Оптові ціни на газ у Великій Британії та Нідерландах впали цього тижня через м'яку погоду, повні резервуари для зберігання газу і велику кількість танкерів зі скрапленим природним газом (ЗПГ).

"Перспективи європейських цін на газ найближчими місяцями змінилися, а разом з ними і перспективи переходу з газу на нафту", - сказав аналітик PVM Стівен Бреннок.

Китай цього тижня відклав публікацію деяких ключових економічних даних, що є вельми незвичайним кроком, який розпалює побоювання щодо слабкого зростання.

Але були також деякі ознаки відродження попиту на нафту в Китаї, зокрема приватний великий нафтопереробний завод Zhejiang Petrochemical Corp. (ZPC) та державна ChemChina отримали додаткові квоти на імпорт.

Очікувана заборона Європейського Союзу на російську нафту та нафтопродукти та скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та іншими виробниками, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, на 2 мільйони барелів на день також підтримали ціни.

Санкції ЄС щодо російської нафти та нафтопродуктів набудуть чинності у грудні та лютому відповідно.

«Перебої з постачаннями не за горами. Тому ми очікуємо подальшого загострення на ринку нафти, яке затьмарить побоювання з приводу рецесії», - зазначають аналітики UBS.

«Ціни мають піднятися вище 100 доларів за барель у найближчі місяці, щоб уповільнити зростання попиту та відновити баланс попиту та пропозиції, на наш погляд, з огляду на те, що запаси нафти знаходяться на багаторічному мінімумі».

Згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 1,3 млн. барелів.

За словами джерел, також скоротилися запаси бензину та дистилятів.

Офіційні дані про запаси мають бути подані о 10:30 (14:30 за Грінвічем).