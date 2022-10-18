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Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 18 жовтня зросла на 18 копійок — до 27,36 гривень за літр
13:39 18.10.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
У мережі WOG ціна виросла на 98 коп/л, до 28,53 грн/л, у UPG і Chipo — на 30 коп/л, до 26,75 і 26,93 грн/л відповідно, у AMIC — на 21 коп/л, до 27, 40 грн/л.
На 50 коп/л автогаз здорожчав на станціях KLO й «Олас» (див. табл).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 17 по 18 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
WOG
|
28,53
|
0,98
|
KLO
|
27,94
|
0,50
|
Олас
|
26,90
|
0,50
|
UPG
|
26,75
|
0,30
|
Chipo
|
26,93
|
0,30
|
AMIC
|
27,40
|
0,21
|
Luxwen
|
26,69
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
27,37
|
0,02
|
ОККО
|
27,59
|
0,00
|
Авіас
|
26,86
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,70
|
0,00
|
Shell
|
27,10
|
0,00
|
SOCAR
|
27,61
|
0,00
|
U.GO
|
27,13
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
BVS
|
27,79
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,00
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
26,24
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,36
|
0,18
|
|
ТЕГИ
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