Стеля цін на російську нафту: що потрібно про неї знати

До восьмого пакету санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Москви у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включили пункт про стелю цін на експортовану російську нафту. DW пояснює, як це функціонуватиме на практиці.

Яка мета обмеження нафтових цін?

Європейський Союз хоче домогтися того, щоб Росія могла продавати свою нафту, яку постачають танкерами, тільки за ціною, що не перевищує певний рівень - це, як планують у Брюсселі, має скоротити надходження до російського бюджету і, як наслідок, військові витрати.

Під цей пункт санкцій мають потрапити всі експортні поставки нафти з РФ, зокрема до Китаю та Індії. Влітку рішення про подібний крок ухвалила Велика сімка, тепер і ЄС включив стелю цін у свій восьмий пакет санкцій.

Як забезпечуватиметься обмеження цін?

З 5 грудня Європейський Союз і країни G7 заборонять банкам, страховим компаніям і портам фінансувати купівлю та продаж російської нафти, страхувати вантажі на суднах або вивантажувати їх, якщо ціна, за якою продано нафту, що перебуває на борту танкера, перевищує рівень, встановлений ЄС. У такий спосіб планується домогтися ембарго на послуги, пов'язані з експортом нафти, яке зробить практично неможливим її транспортування морським шляхом.

Наскільки високою має бути стеля цін?

Конкретні цифри ще належить визначити, заявляють у Єврокомісії. Ціна має бути значно нижчою за нинішню на світових ринках і близькою до тієї, за якою Росія продавала нафту до розв'язання війни проти України.

Країни-члени ЄС усе ще ведуть переговори з цього приводу, зокрема із союзниками по G7 і мають схвалити таке рішення одноголосно. Зрозуміло те, вважають експерти Єврокомісії, що стеля цін має динамічно коригуватися залежно від ситуації на ринку - адже небажано, щоб ціна на ньому в якийсь момент упала нижче верхньої межі, встановленої ЄС.

Чи дозволено взагалі експорт російської нафти?

Так. Заборона на імпорт російської нафти, яку доставляють танкерами, поширюватиметься тільки на держави Європейського Союзу та інші країни G7 - США, Канаду і Японію. Інші споживачі в Азії, Африці або Латинській Америці можуть продовжувати купувати російську нафту, але тільки за ціною, що не перевищує встановлену.