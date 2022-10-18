Нафта дещо дорожчає 18 жовтня за невизначеності щодо попиту та пропозиції

Світові ціни на нафту у вівторок вранці слабо зростають на невизначеності щодо попиту та пропозиції на ринку, випливає з даних торгів та коментаря аналітика.

Станом на 7:47 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростає на 0,64%, до 92,21 долара за барель, грудневих ф'ючерсів на WTI - на 0,7%, до 85,11 долара.

За словами голови відділу товарної стратегії в ING Groep NVВ Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), які наводить агентство Блумберг, в даний час ринок знаходиться в деякому невизначеному стані в умовах, з одного боку, негативного макроекономічного фону та, з іншого, перспектив зменшення пропозиції.

Але ризики "нестачі" "чорного золота" на ринку, очевидно, поки що взяли гору. Такі перспективи затьмарили навіть новину про те, що адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільнити зі стратегічного резерву ще від 10 до 15 мільйонів барелів нафти для "збалансування" ринку (тобто утримання цін від зростання).