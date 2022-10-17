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АНАЛІТИКА

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за вихідні (15-18 жовтня) зросла на 34 копійки — до 27,19 гривень за літр

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, у дніпропетровській мережі VostokGaz і запорізькій ZOG підняли ціни на 70 і 64 коп./л, до 27,69 і 28,40 грн/л відповідно. У столичній «Авантаж 7» газ здорожчав на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.

На 54-64 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 26,70-27,86 грн/л.

У таких мережах як KLO, «БРСМ-Нафта», ОККО, WOG, SOCAR, Shell та інших автогаз здорожчав на 20-45 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 15 по 18 жовтня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

VostokGaz

27,69

0,70

Укрнафта

26,70

0,64

Авіас

26,86

0,58

ZOG

28,40

0,50

KLO

27,44

0,45

SOCAR

27,61

0,38

WOG

27,56

0,35

Shell

27,10

0,34

ОККО

27,59

0,33

Chipo

26,63

0,25

БРСМ-Нафта

27,35

0,21

Авантаж 7

25,45

0,20

AMIC

27,19

0,00

U.GO

27,13

0,00

Автотранс

27,78

0,00

UPG

26,69

0,00

Нефтек

27,99

0,00

BVS

27,79

0,00

Mango

26,99

0,00

Motto

26,24

0,00

Середня ціна в Україні

27,19

0,34
За матеріалами: EnKorr
 

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