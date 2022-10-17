Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за вихідні (15-18 жовтня) зросла на 34 копійки — до 27,19 гривень за літр

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, у дніпропетровській мережі VostokGaz і запорізькій ZOG підняли ціни на 70 і 64 коп./л, до 27,69 і 28,40 грн/л відповідно. У столичній «Авантаж 7» газ здорожчав на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.

На 54-64 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 26,70-27,86 грн/л.

У таких мережах як KLO, «БРСМ-Нафта», ОККО, WOG, SOCAR, Shell та інших автогаз здорожчав на 20-45 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 15 по 18 жовтня, грн/л