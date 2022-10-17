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Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за вихідні (15-18 жовтня) зросла на 34 копійки — до 27,19 гривень за літр
12:47 17.10.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, у дніпропетровській мережі VostokGaz і запорізькій ZOG підняли ціни на 70 і 64 коп./л, до 27,69 і 28,40 грн/л відповідно. У столичній «Авантаж 7» газ здорожчав на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.
На 54-64 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 26,70-27,86 грн/л.
У таких мережах як KLO, «БРСМ-Нафта», ОККО, WOG, SOCAR, Shell та інших автогаз здорожчав на 20-45 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 15 по 18 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
VostokGaz
|
27,69
|
0,70
|
Укрнафта
|
26,70
|
0,64
|
Авіас
|
26,86
|
0,58
|
ZOG
|
28,40
|
0,50
|
KLO
|
27,44
|
0,45
|
SOCAR
|
27,61
|
0,38
|
WOG
|
27,56
|
0,35
|
Shell
|
27,10
|
0,34
|
ОККО
|
27,59
|
0,33
|
Chipo
|
26,63
|
0,25
|
БРСМ-Нафта
|
27,35
|
0,21
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,20
|
AMIC
|
27,19
|
0,00
|
U.GO
|
27,13
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
UPG
|
26,69
|
0,00
|
Нефтек
|
27,99
|
0,00
|
BVS
|
27,79
|
0,00
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
26,24
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,19
|
0,34
|
|
ТЕГИ
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