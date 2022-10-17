Фінансові новини
- |
- 17.10.22
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ф'ючерси на нафту зростають на сподіваннях на відновлення попиту на паливо в Китаї
08:10 17.10.2022 |
Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як Китай продовжив (rolled over) заходи щодо забезпечення ліквідності, щоб допомогти своїй економіці, що постраждала від пандемії, що породило сподівання на покращення прогнозу попиту на пальне з боку найбільшого у світі імпортера сирої нафти.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 66 центів, або 0,7%, до 92,29 долара за барель на 04:30 за Грінвічем, відновившись після падіння на 6,4% минулого тижня. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $86,17 за барель, що на 56 центів, або 0,6% вище після падіння на 7,6% минулого тижня.
Центральний банк Китаю продовжив термін погашення середньострокових кредитів, залишивши процентну ставку без змін другий місяць поспіль.
Аналітики вважають, що повний "роловер" є сигналом, що центральний банк продовжить проводити м'яку грошово-кредитну політику.
Країна також пообіцяла значно збільшити внутрішній потенціал енергопостачання та посилити контроль ризиків щодо ключових товарів, включаючи вугілля, нафту, газ та електроенергію, заявив у понеділок високопосадовець Національної енергетичної адміністрації.
Китай і далі збільшуватиме резервні потужності за ключовими товарами, заявив інший державний чиновник на прес-конференції в Пекіні.
Нафта знайшла підтримку завдяки поєднанню чинників, включаючи коментарі голови КНР Сі Цзіньпіна на партійному з'їзді, які запевнили у проведенні політики адаптації економіки, що є позитивною ознакою перспектив попиту, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.
Очікується, що Китай випустить торговельно-економічні дані цього тижня. Хоча зростання ВВП у третьому кварталі може відновитися порівняно з попереднім кварталом, жорстка політика президента Сі щодо COVID-19 змушує економіку № 2 у світі зіткнутися з тим, що швидше за все стане її гіршим роком майже за півстоліття.
У майбутньому очікується, що ціни на нафту залишаться волатильними, оскільки скорочення видобутку з боку ОПЕК+ призведе до скорочення поставок напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту, а сильний долар США та подальше підвищення процентної ставки з боку Федеральної резервної системи США обмежують зростання цін.
Президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив у п'ятницю, що інфляція стала "згубною" і її важко зупинити, і вимагає продовження "завантаження вперед" за рахунок збільшення на три чверті процентного пункту.
ОПЕК+ пообіцяла 5 жовтня скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, що призведе до фактичного падіння приблизно на 1 млн барелів на добу, оскільки деякі члени вже видобувають нижче за цільові показники.
Незважаючи на це, найбільший експортер Саудівської Аравії в листопаді збереже стабільний експорт на ключові азійські ринки.
«Скорочення запасів нафти і нафтопродуктів поряд з ризиками поставок, що насуваються, має підтримувати волатильність цін», - зазначають аналітики ANZ Research.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль: Сьогодні вранці російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.22
|DCH перемогла у конкурсі АРМА на управління «Глухівським кар'єром кварцитів»
|В Дії можна буде подати заявку на отримання іпотеки
|Реєстрація нерухомості знову стала доступною в Дії
|Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію
Бізнес
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»