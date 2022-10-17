Ф'ючерси на нафту зростають на сподіваннях на відновлення попиту на паливо в Китаї

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як Китай продовжив (rolled over) заходи щодо забезпечення ліквідності, щоб допомогти своїй економіці, що постраждала від пандемії, що породило сподівання на покращення прогнозу попиту на пальне з боку найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 66 центів, або 0,7%, до 92,29 долара за барель на 04:30 за Грінвічем, відновившись після падіння на 6,4% минулого тижня. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $86,17 за барель, що на 56 центів, або 0,6% вище після падіння на 7,6% минулого тижня.

Центральний банк Китаю продовжив термін погашення середньострокових кредитів, залишивши процентну ставку без змін другий місяць поспіль.

Аналітики вважають, що повний "роловер" є сигналом, що центральний банк продовжить проводити м'яку грошово-кредитну політику.

Країна також пообіцяла значно збільшити внутрішній потенціал енергопостачання та посилити контроль ризиків щодо ключових товарів, включаючи вугілля, нафту, газ та електроенергію, заявив у понеділок високопосадовець Національної енергетичної адміністрації.

Китай і далі збільшуватиме резервні потужності за ключовими товарами, заявив інший державний чиновник на прес-конференції в Пекіні.

Нафта знайшла підтримку завдяки поєднанню чинників, включаючи коментарі голови КНР Сі Цзіньпіна на партійному з'їзді, які запевнили у проведенні політики адаптації економіки, що є позитивною ознакою перспектив попиту, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Очікується, що Китай випустить торговельно-економічні дані цього тижня. Хоча зростання ВВП у третьому кварталі може відновитися порівняно з попереднім кварталом, жорстка політика президента Сі щодо COVID-19 змушує економіку № 2 у світі зіткнутися з тим, що швидше за все стане її гіршим роком майже за півстоліття.

У майбутньому очікується, що ціни на нафту залишаться волатильними, оскільки скорочення видобутку з боку ОПЕК+ призведе до скорочення поставок напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту, а сильний долар США та подальше підвищення процентної ставки з боку Федеральної резервної системи США обмежують зростання цін.

Президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив у п'ятницю, що інфляція стала "згубною" і її важко зупинити, і вимагає продовження "завантаження вперед" за рахунок збільшення на три чверті процентного пункту.

ОПЕК+ пообіцяла 5 жовтня скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, що призведе до фактичного падіння приблизно на 1 млн барелів на добу, оскільки деякі члени вже видобувають нижче за цільові показники.

Незважаючи на це, найбільший експортер Саудівської Аравії в листопаді збереже стабільний експорт на ключові азійські ринки.

«Скорочення запасів нафти і нафтопродуктів поряд з ризиками поставок, що насуваються, має підтримувати волатильність цін», - зазначають аналітики ANZ Research.