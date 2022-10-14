Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень (7-14 жовтня) зросла на 46 копійок — до 26,85 гривні за літр

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, мережі WOG і ОККО підняли ціни в середньому на 30 і 20 коп./л відповідно. Серед крупних мереж більша динаміка спостерігається у мережах, що торгували в нижчому ціновому діапазоні: «Авантаж 7» підняв ціни на 40 коп., БРСМ – на 44 коп., станції «Привату» — на 68 коп./л (детальніше про динаміку – у таблиці).

Зі слів операторів ринку, основною причиною здорожчання продукту стало оновлення запасів за рахунок ресурсу, з якого почали платити акциз. «Якийсь час ми ще працювали на старих запасах, а сьогоднішній ресурс уже надходить із урахуванням акцизу, тому і відповідно реагуємо», — каже один зі співрозмовників enkorr.

Як пояснив представник великої роздрібної мережі, акциз автоматично додав до вартості автогазу 1,5-2 грн/л, й насамперед на нього почали реагувати мережі економ- і середнього сегменту, у яких ціни були найнижчими.

«Окрім акцизу на ціну також впливають перебої з постачаннями ресурсу з Європи й ріст котирувань на нього. Якщо рахувати з огляду на останні котирування, то ціна в Україні може досягти 28-29 грн/л», — каже він.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 7 по 14 жовтня, грн/л