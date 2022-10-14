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Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень (7-14 жовтня) зросла на 46 копійок — до 26,85 гривні за літр
15:59 14.10.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, мережі WOG і ОККО підняли ціни в середньому на 30 і 20 коп./л відповідно. Серед крупних мереж більша динаміка спостерігається у мережах, що торгували в нижчому ціновому діапазоні: «Авантаж 7» підняв ціни на 40 коп., БРСМ – на 44 коп., станції «Привату» — на 68 коп./л (детальніше про динаміку – у таблиці).
Зі слів операторів ринку, основною причиною здорожчання продукту стало оновлення запасів за рахунок ресурсу, з якого почали платити акциз. «Якийсь час ми ще працювали на старих запасах, а сьогоднішній ресурс уже надходить із урахуванням акцизу, тому і відповідно реагуємо», — каже один зі співрозмовників enkorr.
Як пояснив представник великої роздрібної мережі, акциз автоматично додав до вартості автогазу 1,5-2 грн/л, й насамперед на нього почали реагувати мережі економ- і середнього сегменту, у яких ціни були найнижчими.
«Окрім акцизу на ціну також впливають перебої з постачаннями ресурсу з Європи й ріст котирувань на нього. Якщо рахувати з огляду на останні котирування, то ціна в Україні може досягти 28-29 грн/л», — каже він.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 7 по 14 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Рур груп
|
27,50
|
2,00
|
Нефтек
|
27,99
|
1,00
|
AMIC
|
27,19
|
0,81
|
VostokGaz
|
26,99
|
0,79
|
UPG
|
26,69
|
0,77
|
SOCAR
|
27,23
|
0,75
|
Mango
|
26,99
|
0,74
|
Катрал
|
26,77
|
0,70
|
Авіас
|
26,28
|
0,68
|
Укрнафта
|
26,06
|
0,67
|
KLO
|
26,99
|
0,66
|
U.GO
|
27,13
|
0,50
|
Rodnik
|
27,99
|
0,50
|
Олас
|
26,40
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
27,14
|
0,44
|
Авантаж 7
|
25,25
|
0,40
|
ZOG
|
27,90
|
0,40
|
Shell
|
26,76
|
0,36
|
WOG
|
27,21
|
0,30
|
ОККО
|
27,27
|
0,20
|
Chipo
|
26,38
|
0,18
|
Motto
|
26,24
|
0,14
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
BVS
|
27,79
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
26,85
|
0,46
|
|
ТЕГИ
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|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
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