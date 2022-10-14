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АНАЛІТИКА

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень (7-14 жовтня) зросла на 46 копійок — до 26,85 гривні за літр

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, мережі WOG і ОККО підняли ціни в середньому на 30 і 20 коп./л відповідно. Серед крупних мереж більша динаміка спостерігається у мережах, що торгували в нижчому ціновому діапазоні: «Авантаж 7» підняв ціни на 40 коп., БРСМ – на 44 коп., станції «Привату» — на 68 коп./л (детальніше про динаміку – у таблиці).

Зі слів операторів ринку, основною причиною здорожчання продукту стало оновлення запасів за рахунок ресурсу, з якого почали платити акциз. «Якийсь час ми ще працювали на старих запасах, а сьогоднішній ресурс уже надходить із урахуванням акцизу, тому і відповідно реагуємо», — каже один зі співрозмовників enkorr.

Як пояснив представник великої роздрібної мережі, акциз автоматично додав до вартості автогазу 1,5-2 грн/л, й насамперед на нього почали реагувати мережі економ- і середнього сегменту, у яких ціни були найнижчими. 

«Окрім акцизу на ціну також впливають перебої з постачаннями ресурсу з Європи й ріст котирувань на нього. Якщо рахувати з огляду на останні котирування, то ціна в Україні може досягти 28-29 грн/л», — каже він.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 7 по 14 жовтня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Рур груп

27,50

2,00

Нефтек

27,99

1,00

AMIC

27,19

0,81

VostokGaz

26,99

0,79

UPG

26,69

0,77

SOCAR

27,23

0,75

Mango

26,99

0,74

Катрал

26,77

0,70

Авіас

26,28

0,68

Укрнафта

26,06

0,67

KLO

26,99

0,66

U.GO

27,13

0,50

Rodnik

27,99

0,50

Олас

26,40

0,50

БРСМ-Нафта

27,14

0,44

Авантаж 7

25,25

0,40

ZOG

27,90

0,40

Shell

26,76

0,36

WOG

27,21

0,30

ОККО

27,27

0,20

Chipo

26,38

0,18

Motto

26,24

0,14

Автотранс

27,78

0,00

BVS

27,79

0,00

Середня ціна в Україні

26,85

0,46
За матеріалами: EnKorr
 

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