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МЕА попередило про ризики через нові скорочення постачання нафти ОПЕК+
15:56 13.10.2022 |
Нові скорочення ОПЕК+, оголошені на початку жовтня, підвищують ризики для забезпечення стабільності енергобезпеки у світі, вважають експерти Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).
МЕА повідомило про зростання світових запасів нафти.
«Масивне скорочення постачання нафти ОПЕК+ збільшує ризики енергетичної безпеки в усьому світі. Навіть з урахуванням нижчих очікувань попиту це різко скоротить таке необхідне зростання запасів нафти до кінця цього року і в першій половині 2023 року», - пише МЕА у своєму новому щомісячному звіті. .
Минулого тижня держави, що входять в угоду ОПЕК+, вирішили з листопада зменшити видобуток нафти на 2 мільйони барелів, продовживши дію угоди до кінця 2023 року, що викликало невдоволення президента США Джо Байдена. Альянс пояснив, що при ухваленні рішення враховував прогноз і ризики уповільнення світової економіки, які можуть знизити попит. Нові параметри угоди ОПЕК+ враховують інтереси як виробників, так і споживачів, вважають в альянсі.
МЕА оцінює, що реальне скорочення ОПЕК+ складе близько 1 мільйона барелів на добу (б/д), оскільки багато країн і так видобували нижче за цільові рівні, не маючи змоги наростити видобуток більше. На думку агенства, основне скорочення припаде на Саудівську Аравію й ОАЕ. Також очікується подальше падіння видобутку нафти у росії у зв'язку з початком дії ембарго ЄС у грудні.
Видобуток нафти
МЕА знизило прогноз щодо світового видобутку нафти 2022 року.
Натомість, нове скорочення ОПЕК+ призвело до зростання цін на нафту, посиливши волатильність ринку, зазначають у МЕА. «Орієнтовно ціни на сиру нафту підскочили приблизно на 14 доларів за барель порівняно з вересневим мінімумом, і Brent знову близька до тризначних значень. В умовах неослабного інфляційного тиску й підвищення відсоткових ставок вищі ціни на нафту можуть виявитися переломним чинником для світової економіки, яка вже перебуває на межі рецесії», - вважають у МЕА.
При цьому в агентстві припускають, що якщо в минулому стрибки цін на нафту сприяли зростанню постачань із країн, які не входять в ОПЕК, то цього разу ситуація може виявитися іншою.
«Сланцеві виробники США, які традиційно найбільш швидко реагують на мінливі ринкові умови, зараз борються з обмеженнями в ланцюжку постачань та інфляцією - і тому поки вони дотримуються дисципліни витрат. Це ставить під сумнів припущення про те, що вищі ціни обов'язково врівноважать ринок за рахунок додаткової пропозиції», - вважають у МЕА.
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