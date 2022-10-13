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АЗС 13 жовтня піднімають ціни на дизельне пальне
12:15 13.10.2022 |
Низка операторів роздрібного ринку 13 жовтня підвищили вартість дизельного пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, в мережі AMIC воно здорожчало на 57 коп./л, до 54,02 грн/л,на станціях «БРСМ-Нафта» — на 33 коп/л, до 52, 47 грн/л, в запоріжській ZOG — на 1 грн/л, до 53 грн/л.
У мережах «Нефтек» і «Катрал» дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 50 коп./л, до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 13 жовтня 2022 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
AMIC
|
48,49
|
0,00
|
49,87
|
0,00
|
54,02
|
0,57
|
Shell
|
49,94
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
0,00
|
52,47
|
0,33
|
KLO
|
50,49
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
ZOG
|
50,00
|
1,00
|
53,00
|
1,00
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
UPG
|
47,40
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Нефтек
|
50,00
|
2,00
|
53,00
|
2,00
|
55,00
|
2,00
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Chipo
|
48,32
|
0,00
|
52,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
46,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Катрал
|
48,99
|
0,00
|
52,99
|
0,50
|
Mango
|
47,59
|
0,00
|
52,19
|
0,00
|
Motto
|
46,86
|
0,00
|
47,59
|
0,00
|
50,71
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,43
|
0,02
|
50,08
|
0,01
|
53,47
|
0,09
Зазначимо, ціни на нафтопродукти в Україні підштовхують угору котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, минулого тижня середня ціна на дизпальне у Європі зросла на $200/т, до $1 220/т.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
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