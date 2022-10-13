АЗС 13 жовтня піднімають ціни на дизельне пальне

Низка операторів роздрібного ринку 13 жовтня підвищили вартість дизельного пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, в мережі AMIC воно здорожчало на 57 коп./л, до 54,02 грн/л,на станціях «БРСМ-Нафта» — на 33 коп/л, до 52, 47 грн/л, в запоріжській ZOG — на 1 грн/л, до 53 грн/л.

У мережах «Нефтек» і «Катрал» дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 50 коп./л, до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 13 жовтня 2022 р., грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 51,00 0,00 52,00 0,00 55,00 0,00 WOG 51,00 0,00 52,00 0,00 55,00 0,00 Авіас 49,00 0,00 49,50 0,00 53,00 0,00 Укрнафта 49,00 0,00 49,50 0,00 53,00 0,00 AMIC 48,49 0,00 49,87 0,00 54,02 0,57 Shell 49,94 0,00 51,99 0,00 53,99 0,00 SOCAR 51,99 0,00 56,99 0,00 БРСМ-Нафта 47,99 0,00 52,47 0,33 KLO 50,49 0,00 52,00 0,00 54,99 0,00 ZOG 50,00 1,00 53,00 1,00 Автотранс 49,98 0,00 53,98 0,00 UPG 47,40 0,00 49,00 0,00 52,00 0,00 Нефтек 50,00 2,00 53,00 2,00 55,00 2,00 BVS 49,99 0,00 50,99 0,00 53,99 0,00 Chipo 48,32 0,00 52,20 0,00 Авантаж 7 46,00 0,00 52,00 0,00 Катрал 48,99 0,00 52,99 0,50 Mango 47,59 0,00 52,19 0,00 Motto 46,86 0,00 47,59 0,00 50,71 0,00 Середня ціна в Україні 49,43 0,02 50,08 0,01 53,47 0,09

Зазначимо, ціни на нафтопродукти в Україні підштовхують угору котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, минулого тижня середня ціна на дизпальне у Європі зросла на $200/т, до $1 220/т.