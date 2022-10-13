Ціни на нафту 13 жовтня вагаються, оскільки ринок занепокоєний щодо попиту

Ціни на нафту щосили намагаються знайти свою опору на азіатських торгах у четвер після зниження на попередній сесії на тлі ослаблення перспектив світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів, або 0,1%, до 92,38 долара за барель на 03:10 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 21 цент до 87,06 долара за барель, або на 0,2%.

І ОПЕК, і Міністерство енергетики США скоротили свої прогнози попиту, тоді як спалах випадків COVID-19 у Китаї викликав нові побоювання з приводу попиту у найбільшій у світі країні-імпортері сирої нафти.

"Цього тижня ризики зростання знову опинилися в центрі уваги цін на нафту, оскільки початковий ентузіазм щодо скорочення видобутку ОПЕК+ виявився недовговічним, а зростання, схоже, згасає", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

"Хоча скорочення видобутку ОПЕК+ може забезпечити деякий мінімум для цін на нафту, потенціал зростання може здатися обмеженим, оскільки економічні умови будуть пов'язані з ризиком подальшого пом'якшення, як компроміс з подальшим посиленням процесу ФРС", - додав Йіп.

Минулого тижня група виробників, що складається з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, включаючи Росію, підвищила ціни, погодившись скоротити постачання на 2 мільйони барелів на добу.

Але ОПЕК у середу знизила свій прогноз зростання попиту цього року на 460 000-2,64 млн барелів на добу, пославшись на поновлення заходів щодо стримування поширення COVID-19 у Китаї та високу інфляцію.

«Побоювання зростання попиту та посилення проблем із постачанням, ймовірно, підтримуватимуть волатильність цін на сировинні товари», - кажуть аналітики ANZ Research.

"З боку Китаю також не було ніякого полегшення, оскільки влада посилює заходи щодо блокування на тлі зростання кількості випадків захворювання в Шанхаї", - додали аналітики.

Міністерство енергетики США знизило свої очікування як щодо виробництва, так і попиту в США та в усьому світі. В даний час очікується зростання споживання в США лише на 0,9% у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом зростання на 1,7%.

Департамент прогнозує зростання споживання у всьому світі лише на 1,5% порівняно з попереднім прогнозом зростання на 2%.

Погіршення попиту на сиру нафту сприяє збільшенню запасів. Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 жовтня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані API.

Енергетичний ринок також зазнає тиску з боку долара США, який загалом виріс, у тому числі щодо низькоприбуткових валют, таких як ієна.

Зобов'язання Федеральної резервної системи продовжувати підвищувати відсоткові ставки для стримування високої інфляції призвело до підвищення прибутковості, що зробило американську валюту привабливішою іноземних інвесторів.