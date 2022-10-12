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АНАЛІТИКА

ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 р. на 0,5 млн б/д, 2023 р. – на 0,4 млн б/д

 

ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року на 0,5 млн барелів на добу (б/д), до 2,64 млн б/д, 2023 року - на 0,4 млн б/д, до 2,34 млн б/д, ідеться у щомісячному звіті організації.

Таким чином, 2022 року, згідно з опублікованою оцінкою, споживання нафти складе 99,7 млн ​​б/д, 2023-го - 102 млн б/д, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На поточний рік збережено прогноз споживання у I кв. на рівні 99,36 млн б/д, у II кв. знижено на 29 тис. б/д, до 98,34 млн б/д, у III кв. - на 34 тис. б/д, до 99,33 млн б/д, а в IV кв. - різко знижено на 780 тис. б/д, до 101,64 млн б/д.

Як пояснюється у звіті, зниження прогнозу зростання світового попиту на нафту в поточному році зумовлене останніми макроекономічними тенденціями і динамікою споживання нафти у різних регіонах. Зокрема, продовження ковідних обмежень в окремих районах Китаю, економічні проблеми у європейських країнах ОЕСР, а також тиск інфляції в інших ключових економіках.

Комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР у серпні, за попередніми даними, зросли на 7,8 млн барелів - до 2,712 млрд барелів - і були на 273 млн барелів нижчими від середнього рівня у 2015-2019 роках (референтний рівень ефективності угоди ОПЕК+).

Обсяги нафти у структурі запасів за підсумками серпня становили 1,315 млрд бар., що на 70 млн бар. більше, ніж у липні. Комерційні запаси нафтопродуктів також зросли - на 1 млн бар., до 1,398 млрд бар..
За матеріалами: EnKorr
 

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