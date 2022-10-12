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АНАЛІТИКА

На АЗС 12 жовтня дорожчає дизельне пальне

 

Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи «А-95».

При цьому більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне. Зокрема, в мережах Shell, «БРСМ-Нафта» і Chipo воно здорожчало на 50 коп/л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.

На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (50,60 грн/л) і «Олас» (53,90 грн/л).

В мережах VostokGaz і Mango дизпальне в ціні прибавило 2 грн/л і 80 коп/л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

На станціях «Укр-Петроль», «Олас», «Chipo» й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини (див.табл.).

Зазначимо, ціни на нафтопродукти в Україні підштовхують вгору  котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, на минулому тижні середня ціна дизпального у Європі зросла на $200/т до $1220/т.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 12 жовтня 2022 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

Укрнафта

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

AMIC

48,49

0,00

49,92

0,00

53,45

0,00

Shell

49,94

0,00

51,99

0,00

53,99

0,50

SOCAR

    

51,99

0,00

56,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

47,99

0,00

52,14

0,50

KLO

50,49

0,00

52,00

0,00

54,99

0,00

U.GO

45,95

0,00

49,30

0,00

53,30

0,00

Автотранс

    

49,98

0,00

53,98

0,00

UPG

47,40

0,00

49,00

0,00

52,00

0,00

Укр-Петроль

46,20

1,00

    

50,60

1,00

Олас

    

49,90

1,00

53,90

1,00

Chipo

    

48,32

0,50

52,20

0,50

Авантаж 7

    

48,00

0,00

50,00

0,00

VostokGaz

    

45,99

2,00

52,39

2,00

Mango

    

47,59

0,00

52,19

0,80

Motto

46,86

0,00

47,59

0,00

50,71

0,00

Середня ціна в Україні

49,41

0,06

50,11

0,02

53,35

0,14
За матеріалами: EnKorr
 

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