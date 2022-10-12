На АЗС 12 жовтня дорожчає дизельне пальне

Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи «А-95».

При цьому більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне. Зокрема, в мережах Shell, «БРСМ-Нафта» і Chipo воно здорожчало на 50 коп/л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.

На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (50,60 грн/л) і «Олас» (53,90 грн/л).

В мережах VostokGaz і Mango дизпальне в ціні прибавило 2 грн/л і 80 коп/л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

На станціях «Укр-Петроль», «Олас», «Chipo» й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини (див.табл.).

Зазначимо, ціни на нафтопродукти в Україні підштовхують вгору котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, на минулому тижні середня ціна дизпального у Європі зросла на $200/т до $1220/т.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 12 жовтня 2022 р., грн/л