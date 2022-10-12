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На АЗС 12 жовтня дорожчає дизельне пальне
13:41 12.10.2022 |
Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи «А-95».
При цьому більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне. Зокрема, в мережах Shell, «БРСМ-Нафта» і Chipo воно здорожчало на 50 коп/л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.
На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (50,60 грн/л) і «Олас» (53,90 грн/л).
В мережах VostokGaz і Mango дизпальне в ціні прибавило 2 грн/л і 80 коп/л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.
На станціях «Укр-Петроль», «Олас», «Chipo» й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини (див.табл.).
Зазначимо, ціни на нафтопродукти в Україні підштовхують вгору котирування на світових нафтових і паливних біржах. Так, на минулому тижні середня ціна дизпального у Європі зросла на $200/т до $1220/т.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 12 жовтня 2022 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
AMIC
|
48,49
|
0,00
|
49,92
|
0,00
|
53,45
|
0,00
|
Shell
|
49,94
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,50
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
0,00
|
52,14
|
0,50
|
KLO
|
50,49
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,95
|
0,00
|
49,30
|
0,00
|
53,30
|
0,00
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
UPG
|
47,40
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
46,20
|
1,00
|
50,60
|
1,00
|
Олас
|
49,90
|
1,00
|
53,90
|
1,00
|
Chipo
|
48,32
|
0,50
|
52,20
|
0,50
|
Авантаж 7
|
48,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
VostokGaz
|
45,99
|
2,00
|
52,39
|
2,00
|
Mango
|
47,59
|
0,00
|
52,19
|
0,80
|
Motto
|
46,86
|
0,00
|
47,59
|
0,00
|
50,71
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,41
|
0,06
|
50,11
|
0,02
|
53,35
|
0,14
|
|
ТЕГИ
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