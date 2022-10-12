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АНАЛІТИКА

МВФ знизив прогноз щодо середніх цін на нафту

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз середньої ціни на нафту у світі на 2022 рік до 98,2 долара за барель з липневих 103,88 долара і очікує їх зниження до 76,3 долара за барель до 2025 року, йдеться у жовтневій доповіді організації.

На 2023 рік прогноз середньої ціни на нафту також знижено - до 85,52 долара за барель з 91,07 долара, які очікувалися в липні. Однак, на думку МВФ, ціни на енергоносії у світі залишаються підвищеними.

«Ф'ючерсні ринки вказують на те, що нафтові ціни 2022 року зростуть на 41,4%, до 98,2 долара за барель у середньому, але в наступні роки впадуть - до 76,3 долара 2025 року», - сказано в доповіді МВФ.

При цьому експерти фонду зазначають, що санкції й потенційна відповідь на них від росії посилили невизначеність, і прогнози цін на нафту може бути переглянуто.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: прогноз
 

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