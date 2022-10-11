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Автогаз 11 жовтня продовжує дорожчати на АЗС
13:37 11.10.2022 |
У період із 10 по 11 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 7 копійок – до 26,59 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На 0,14 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 25,72-25,93 грн/л. На станціях Shell автогаз здорожчав на 31 коп./л, до 26,71 грн/л, на KLO — на 10 коп./л, до 26,49 грн/л.
Крім того, на 7-50 коп./л здорожчав автогаз у мережах AMIC, UPG, «Нефтек», «Олас» і ZOG.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 10 по 11 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
27,07
|
0,00
|
WOG
|
27,03
|
0,00
|
Авіас
|
25,93
|
0,13
|
Укрнафта
|
25,72
|
0,14
|
AMIC
|
26,45
|
0,07
|
Shell
|
26,71
|
0,31
|
SOCAR
|
26,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,73
|
0,00
|
KLO
|
26,49
|
0,10
|
U.GO
|
26,93
|
0,00
|
Автотранс
|
27,78
|
0,00
|
UPG
|
26,29
|
0,11
|
Нефтек
|
27,49
|
0,50
|
BVS
|
27,79
|
0,00
|
Chipo
|
26,20
|
0,00
|
Олас
|
26,30
|
0,40
|
ZOG
|
27,90
|
0,40
|
Mango
|
26,65
|
0,00
|
Motto
|
26,24
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
26,59
|
0,07
Як повідомляв enkorr, за минулий тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т. Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло кілька чинників, серед них — збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.
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ТЕГИ
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