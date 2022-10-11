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АНАЛІТИКА

Автогаз 11 жовтня продовжує дорожчати на АЗС

 

У період із 10 по 11 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 7 копійок – до 26,59 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На 0,14 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 25,72-25,93 грн/л. На станціях Shell автогаз здорожчав на 31 коп./л, до 26,71 грн/л, на KLO — на 10 коп./л, до 26,49 грн/л.

Крім того, на 7-50 коп./л здорожчав автогаз у мережах AMIC, UPG, «Нефтек», «Олас» і ZOG.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 10 по 11 жовтня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

27,07

0,00

WOG

27,03

0,00

Авіас

25,93

0,13

Укрнафта

25,72

0,14

AMIC

26,45

0,07

Shell

26,71

0,31

SOCAR

26,98

0,00

БРСМ-Нафта

26,73

0,00

KLO

26,49

0,10

U.GO

26,93

0,00

Автотранс

27,78

0,00

UPG

26,29

0,11

Нефтек

27,49

0,50

BVS

27,79

0,00

Chipo

26,20

0,00

Олас

26,30

0,40

ZOG

27,90

0,40

Mango

26,65

0,00

Motto

26,24

0,00

Середня ціна в Україні

26,59

0,07

Як повідомляв enkorr, за минулий тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т. Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло кілька чинників, серед них — збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.
За матеріалами: EnKorr
 

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