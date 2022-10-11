Автогаз 11 жовтня продовжує дорожчати на АЗС

У період із 10 по 11 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 7 копійок – до 26,59 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На 0,14 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 25,72-25,93 грн/л. На станціях Shell автогаз здорожчав на 31 коп./л, до 26,71 грн/л, на KLO — на 10 коп./л, до 26,49 грн/л.

Крім того, на 7-50 коп./л здорожчав автогаз у мережах AMIC, UPG, «Нефтек», «Олас» і ZOG.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 10 по 11 жовтня, грн/л

Компанія LPG Ціна Зм. ОККО 27,07 0,00 WOG 27,03 0,00 Авіас 25,93 0,13 Укрнафта 25,72 0,14 AMIC 26,45 0,07 Shell 26,71 0,31 SOCAR 26,98 0,00 БРСМ-Нафта 26,73 0,00 KLO 26,49 0,10 U.GO 26,93 0,00 Автотранс 27,78 0,00 UPG 26,29 0,11 Нефтек 27,49 0,50 BVS 27,79 0,00 Chipo 26,20 0,00 Олас 26,30 0,40 ZOG 27,90 0,40 Mango 26,65 0,00 Motto 26,24 0,00 Середня ціна в Україні 26,59 0,07

Як повідомляв enkorr, за минулий тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т. Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло кілька чинників, серед них — збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.