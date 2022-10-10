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АНАЛІТИКА

Ситуація з пальним залишається стабільною - WOG

 

В мережі WOG заявили, що наразі ситуація з пальним залишається стабільною і лише на окремих АЗК відстежується збільшення попиту.

«Лише на окремих АЗК ми відстежуємо збільшення попиту. Нагадаємо, що для вашої зручності через застосунок PRIDE є можливість заправити автівку, не виходячи з авто, через функцію WOG PAY», - йдеться у повідомлені прес-служби мережі.

Там також зазначали, що від початку повномасштабної агресії росії проти України мережа працює в посиленому режимі. «Постачання пального максимально диверсифіковано. Потреби у запровадженні обмежень на відпуск пального наразі немає», - кажуть у WOG.

«Під час повітряних тривог з метою убезпечення клієнтів та персоналу АЗК не працюють», - зазначили в мережі.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що на сьогоднішній день в Україні немає дефіциту пального і стояти в чергах на АЗС немає сенсу.
За матеріалами: EnKorr
 

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