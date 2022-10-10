В період з 7 по 10 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 копійок - до 26,52 грн/л

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На 0,21 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 25,59-25,81 грн/л. На станціях Socar автогаз здорожчав на 50 коп./л, до 26,98 грн/л, на WOG - на 13 коп./л, до 27,03 грн/л

Крім того, на 6-40 коп./л здорожчав автогаз у мережах KLO, U.GO, UPG, VostokGaz , Mango «Катрал» і Motto.

Як повідомляв enkorr, за тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т. Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло декілька чинників, серед них - збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.