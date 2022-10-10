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Нафта робить перепочинок, послаблюючи 5-тижневі максимуми
07:58 10.10.2022 |
Ціни на нафту знизилися в понеділок, відступивши від п'ятитижневих максимумів, оскільки ринок зафіксував прибуток після сильного зростання минулого тижня на очікуваннях скорочення пропозиції після скорочення ОПЕК+ та напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 81 цент, або 0,8%, до 97,11 долара за барель на 01:31 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 91,88 долара за барель, знизившись на 76 центів, або 0,8%.
Обидва контракти досягли свого максимуму з 30 серпня на початку сесії, але втратили прибуток, подешевшавши разом із акціями в Азії на тлі слабкої торгівлі з Японією та Південною Кореєю, закритою на святкові дні.
"Фіксація прибутку може бути основною причиною тиску на ціни на нафту сьогодні після п'ятиденного зростання минулого тижня", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Brent та WTI продемонстрували найбільший процентний приріст з березня минулого тижня після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, погодилися знизити свій видобуток на 2 мільйони барелів на день.
Скорочення видобутку ОПЕК+, яке передувало ембарго Європейського союзу на російську нафту, скоротить пропозицію на і так напруженому ринку. Санкції ЄС щодо російської нафти та нафтопродуктів набудуть чинності у грудні та лютому відповідно.
"Скорочення явно бичаче", - зазначають аналітики ING.
«Однак очевидно, що на ринку, як і раніше, існує безліч інших факторів невизначеності, у тому числі те, як зміниться пропозиція російської нафти через заборону на нафту в ЄС та цінової межі Великої сімки, а також перспективи попиту з урахуванням макроекономічної картини, що погіршується». .
Аналітики банків та брокерських контор підвищили прогнози цін на нафту і очікують, що найближчими місяцями ціна на нафту марки Brent перевищить 100 доларів за барель.
За словами Тена з CMC, можливе послаблення обмежень на COVID-19 у Китаї у четвертому кварталі та у 2023 році може викликати відновлення попиту на нафту та забезпечити подальше зростання цін на нафту.
У п'ятницю президент Росії Путан підписав указ про створення нового оператора нафтогазового проекту Exxon Mobil Corp на Далекому Сході Росії.
Видобуток нафти на проекті «Сахалін-1» впав до 10 000 барелів на добу у липні з 220 000 барелів на добу до вторгнення Росії до України.
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