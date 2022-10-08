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Китайське прислів'я
Попит і «суха» Європа штовхають ціни на автогаз угору
23:40 07.10.2022 |
За тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т, а діапазон торгівлі LPG перебуває в межах 42 000-48 000 грн/т. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т
|
Регіон
|
Діапазон торгівлі, грн/т
|
Зміна ціни, грн/т
|
Північний
|
45000-47000
|
(+1000)-(+3000)
|
Південний
|
43000-46000
|
(+1000)-(+2000)
|
Центральний
|
45000-48000
|
(+1000)-(+2000)
|
Західний
|
42000-45000
|
(+1000)-(+3000)
|
Середня ціна в Україні
|
45 450
|
+1 030
Разом із цим державне підприємство «Укргазвидобуавння» на вчорашніх торгах реалізувало продукт у середньому за 46 000 грн/ (+2 400 грн/т до попередніх торгів).
Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло декілька чинників, серед них — збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.
Як повідомляв enkorr, через дії російської залізниці зриваються плани постачань казахського газу в Румунію, а також відчутні проблеми з відвантаженням з регіону АРА через польські порти.
Через це, зі слів одного зі співрозмовників enkorr, Європа наразі не в змозі забезпечити Україну тими обсягами ресурсу, які постачалися у серпні й вересні.
Нагадаємо, за даними Консалтингової групи «А-95», імпорт скрапленого газу в Україну у вересні 2022 р. склав 70,9 тис. т, що на 5,2 тис. менше, ніж у серпні 2022 р..
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