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АНАЛІТИКА

Попит і «суха» Європа штовхають ціни на автогаз угору

 

За тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т, а діапазон торгівлі LPG перебуває в межах 42 000-48 000 грн/т. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон

Діапазон торгівлі, грн/т

Зміна ціни, грн/т

Північний

45000-47000

(+1000)-(+3000)

Південний

43000-46000

(+1000)-(+2000)

Центральний

45000-48000

(+1000)-(+2000)

Західний

42000-45000

(+1000)-(+3000)

Середня ціна в Україні

45 450

+1 030
 

Разом із цим державне підприємство «Укргазвидобуавння» на вчорашніх торгах реалізувало продукт у середньому за 46 000 грн/ (+2 400 грн/т до попередніх торгів).

Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло декілька чинників, серед них — збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.

Як повідомляв enkorr, через дії російської залізниці зриваються плани постачань казахського газу в Румунію, а також відчутні проблеми з відвантаженням з регіону АРА через польські порти.  

Через це, зі слів одного зі співрозмовників enkorr, Європа наразі не в змозі забезпечити Україну тими обсягами ресурсу, які постачалися у серпні й вересні.

Нагадаємо, за даними Консалтингової групи «А-95», імпорт скрапленого газу в Україну у вересні 2022 р. склав 70,9 тис. т, що на 5,2 тис. менше, ніж у серпні 2022 р..
За матеріалами: EnKorr
 

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