Попит і «суха» Європа штовхають ціни на автогаз угору

За тиждень (з 30 вересня по 7 жовтня) гуртові партії автогазу підвищилися на 1 030 грн/т, до 45 450 грн/т, а діапазон торгівлі LPG перебуває в межах 42 000-48 000 грн/т. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон Діапазон торгівлі, грн/т Зміна ціни, грн/т Північний 45000-47000 (+1000)-(+3000) Південний 43000-46000 (+1000)-(+2000) Центральний 45000-48000 (+1000)-(+2000) Західний 42000-45000 (+1000)-(+3000) Середня ціна в Україні 45 450 +1 030

Разом із цим державне підприємство «Укргазвидобуавння» на вчорашніх торгах реалізувало продукт у середньому за 46 000 грн/ (+2 400 грн/т до попередніх торгів).

Зі слів учасників ринку, на здорожчання автогазу вплинуло декілька чинників, серед них — збільшення попиту, зокрема у промисловості (зерносушарки), повернення акцизу й проблеми з постачанням у Європі.

Як повідомляв enkorr, через дії російської залізниці зриваються плани постачань казахського газу в Румунію, а також відчутні проблеми з відвантаженням з регіону АРА через польські порти.

Через це, зі слів одного зі співрозмовників enkorr, Європа наразі не в змозі забезпечити Україну тими обсягами ресурсу, які постачалися у серпні й вересні.

Нагадаємо, за даними Консалтингової групи «А-95», імпорт скрапленого газу в Україну у вересні 2022 р. склав 70,9 тис. т, що на 5,2 тис. менше, ніж у серпні 2022 р..