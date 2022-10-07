Число нафтогазових бурових у світі у вересні зросло 5-й місяць поспіль - Baker Hughes

Кількість нафтових і газових бурових установок, що діють у світі, у вересні збільшилася за підсумками п'ятого місяця поспіль і знаходиться на максимумі більш ніж за два роки - з березня 2020 року, свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.

У середньому минулого місяця у світі працювало 1853 установки проти 1825 у серпні. При цьому, вересневий рівень на 405 перевищив показник за аналогічний місяць 2021 року.

У США кількість бурових минулого місяця знизилася на одну відносно серпня і склала 763. У Канаді їх кількість збільшилася на 10 і досягла 211.

Кількість установок за минулий місяць підвищилася в Латинській Америці на 8 (до 180, максимум з лютого 2020 року), у Європі - на 2 (до 106) та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - на 6 (до 205, найвищий показник з березня 2020 року) року), в Африці - на 3 (до 80). Число працюючих бурових на Близькому Сході не змінилося - 308.

Baker Hughes публікує дані про діючі бурові установки з 1944 року. Спочатку компанія збирала інформацію лише у США та Канаді, з 1975 року - по всьому світу. З червня 2019 року вона включає до своїх розрахунків кількість бурових в Україні, при цьому перерахунку зведених даних по Європі за минулі періоди у зв'язку з цим не проводилося.

Середньомісячна кількість діючих нафтових та газових бурових установок у світі минулого року збільшилася до 1361 з історичного мінімуму у 1352, зафіксованого за підсумками 2020 року. Рекорд був досягнутий у 1981 році - 5624 установки.