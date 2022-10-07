Нафта падає 7 жовтня, але це найкращий тиждень за 6 місяців

Ціни на нафту впали в п'ятницю, оскільки ринки очікували нових економічних сигналів від звіту про зайнятість у США, що ретельно відстежується, але були налаштовані на сильне тижневе зростання після того, як ОПЕК+ оголосила про своє найбільше скорочення видобутку після пандемії COVID 2020 року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які торгуються в Лондоні, впали на 0,4% до 94,43 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate о 20:44 за східним часом (00:44 за Грінвічем) практично не змінилися і становили близько 88,53 долара за барель. Обидва контракти цього тижня зросли на 7,4% та 11% відповідно, і це був найкращий тижневий приріст з початку російсько-української війни у ​​березні.

Ціни зростали чотири сесії поспіль, різко відновившись після восьмимісячних мінімумів, досягнутих раніше, оскільки цього року ринки були налаштовані на більш жорсткі умови пропозиції. Організація країн-експортерів нафти та її союзники заявили, що найближчими місяцями скоротять видобуток на два мільйони барелів на день.

Цей крок був значною мірою відповіддю на різке падіння цін на нафту цього року, коли картель висловив занепокоєння тим, що ціни залишаються нижчими за 90 доларів за барель. Ціни на сиру нафту, як і раніше, торгуються значно нижчими від своїх річних піків, оскільки постраждали від зростаючого долара і побоювань, що вищі відсоткові ставки та інфляція підірвуть попит.

Очікується, що п'ятничний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі проллє більше світла на цей аспект ринку, враховуючи, що він, як очікується, враховуватиме плани Федеральної резервної системи щодо підвищення процентних ставок.

Хоча п'ятничні дані, як очікується, покажуть зниження темпів створення нових робочих місць, будь-які ознаки стабільного ринку праці дадуть ФРС більше можливостей для утримання високих ставок на різкому рівні.

Чиновники ФРС цього тижня значною мірою відкинули чутки про те, що економічні потрясіння, що посилюються, утримуватимуть банк від зниження темпів підвищення ставок.

Їхні коментарі підтримали долар, що, у свою чергу, зупинило зростання цін на нафту. Зміцнення долара також було одним із найбільших чинників, що впливають на ціни на нафту цього року, враховуючи, що це робить товари, номіновані у доларах, дорожчими.

Крім даних із заробітної плати, ринки сирої нафти також очікують на заходи від уряду США щодо протидії скороченню видобутку ОПЕК+. Адміністрація Байдена значною мірою виступила проти скорочення, і очікується, що вона вивільнить більше нафти зі свого Стратегічного нафтового резерву, щоб запобігти значному стрибку цін на пальне напередодні проміжних виборів у листопаді.