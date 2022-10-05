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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту 5 жовтня знизилися напередодні переговорів ОПЕК+ про скорочення постачання

 

Ціни на нафту трохи знизилися в середу після зростання більш ніж на 3% на попередній сесії напередодні зустрічі виробників ОПЕК+, де обговорювалося значне скорочення видобутку нафти.

Трейдери кажуть, що зміцнення долара стало основною причиною трохи нижчих цін, оскільки це знизило попит з боку покупців, які використовують інші валюти.

Нафта марки Brent подешевшала на 22 центи, або 0,2%, до 91,58 долара за барель о 04:27 за Грінвічем після зростання на 2,94 долара на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 29 центів, або 0,3%, до 86,23 доларів за барель після зростання на 2,89 доларів на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти та союзники на чолі з Росією, об'єднані під назвою ОПЕК+, проведуть зустріч у Відні пізніше в середу, щоб обговорити скорочення видобутку до 2 мільйонів барелів на добу (барелів на добу), повідомило Рейтер джерело в ОПЕК.

Скорочення такого масштабу буде найбільшим, зробленим ОПЕК+ з того часу, як у 2020 році попит впав через COVID-19.

"Я не здивуюся, якщо відбудеться "купуйте чутки, продавайте факти", оскільки сильне ралі цін на нафту могло вплинути на таке скорочення виробництва", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Ціни на нафту знизилися напередодні переговорів ОПЕК+ про скорочення постачання

Ціни на нафту трохи знизилися в середу після зростання більш ніж на 3% на попередній сесії напередодні зустрічі виробників ОПЕК+, де обговорювалося значне скорочення видобутку нафти.

Трейдери кажуть, що зміцнення долара стало основною причиною трохи нижчих цін, оскільки це знизило попит з боку покупців, які використовують інші валюти.

Нафта марки Brent подешевшала на 22 центи, або 0,2%, до 91,58 долара за барель о 04:27 за Грінвічем після зростання на 2,94 долара на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 29 центів, або 0,3%, до 86,23 доларів за барель після зростання на 2,89 доларів на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти та союзники на чолі з Росією, об'єднані під назвою ОПЕК+, проведуть зустріч у Відні пізніше в середу, щоб обговорити скорочення видобутку до 2 мільйонів барелів на добу (барелів на добу), повідомило Рейтер джерело в ОПЕК.

Скорочення такого масштабу буде найбільшим, зробленим ОПЕК+ з того часу, як у 2020 році попит впав через COVID-19.

"Я не здивуюся, якщо "купуйте чутки, продавайте факти", оскільки сильне ралі цін на нафту могло вплинути на таке скорочення виробництва", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Сполучені Штати підштовхують виробників ОПЕК+ до того, щоб вони уникали значних скорочень, повідомило Reuters джерело, знайоме з цим питанням, оскільки президент Джо Байден сподівається запобігти зростанню цін на бензин у США.

Реальний вплив на пропозицію нижчого цільового показника видобутку буде обмеженим, оскільки кілька країн ОПЕК+ вже качають набагато нижче за свої існуючі квоти. У серпні ОПЕК+ не виконала плану видобутку на 3,58 млн барелів на добу.

Однак угода про великі скорочення "пошле сильний сигнал про те, що група сповнена рішучості підтримати ринок", - йдеться в записці аналітиків ANZ Research, додавши, що це "значно посилить ринок".

Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 1,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 30 вересня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.
За матеріалами: investing.com
 

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