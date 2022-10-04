Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

G7 готує три етапи санкцій проти нафти з рф - Reuters

 

Країни G7 готують нові санкції проти росії, які передбачають зокрема обмеження цін на нафту. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters із посиланням на заяву помічника міністра фінансів США з економічної політики Бена Харріса.

«Нові санкції G7 проти рф торкнуться нафти і нафтопродуктів у три етапи», - сказав представник американського Мінфіну.

Згідно з повідомленням, заходи набудуть чинності 5 грудня. Вони торкнуться сирої нафти і нафтопродуктів з росії. При цьому країни «Сімки» ще не ухвалили рішення щодо ціни в рамках обмеження вартості російського палива, зазначив Харріс. З його слів, стеля цін буде досить високою, «щоб стимулювати росію підтримувати видобуток».

Обмеження на дизельне пальне і продукти нафтопереробки ухвалять пізніше, зазначається у повідомленні.

Міністри фінансів країн G7 2 вересня підтвердили намір запровадити ліміт цін на російську нафту й нафтопродукти. У понеділок, 3 жовтня, посол Польщі у Брюсселі Анджей Садось повідомив журналістам, що Євросоюз також погодив встановлення стелі цін на нафту з рф у рамках посилення санкцій.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1682
  0,4608
 1,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес