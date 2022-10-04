G7 готує три етапи санкцій проти нафти з рф - Reuters

Країни G7 готують нові санкції проти росії, які передбачають зокрема обмеження цін на нафту. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters із посиланням на заяву помічника міністра фінансів США з економічної політики Бена Харріса.

«Нові санкції G7 проти рф торкнуться нафти і нафтопродуктів у три етапи», - сказав представник американського Мінфіну.

Згідно з повідомленням, заходи набудуть чинності 5 грудня. Вони торкнуться сирої нафти і нафтопродуктів з росії. При цьому країни «Сімки» ще не ухвалили рішення щодо ціни в рамках обмеження вартості російського палива, зазначив Харріс. З його слів, стеля цін буде досить високою, «щоб стимулювати росію підтримувати видобуток».

Обмеження на дизельне пальне і продукти нафтопереробки ухвалять пізніше, зазначається у повідомленні.

Міністри фінансів країн G7 2 вересня підтвердили намір запровадити ліміт цін на російську нафту й нафтопродукти. У понеділок, 3 жовтня, посол Польщі у Брюсселі Анджей Садось повідомив журналістам, що Євросоюз також погодив встановлення стелі цін на нафту з рф у рамках посилення санкцій.

