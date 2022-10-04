Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 08:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту 4 жовтня зростають напередодні зустрічі ОПЕК+, де обговорюватиметься скорочення поставок
08:36 04.10.2022 |
Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки очікування на те, що ОПЕК+ може погодитися на значне скорочення видобутку нафти на зустрічі в середу, переважили побоювання з приводу світової економіки.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,5%, до 89,33 долара за барель до 03:52 за Гринвічем після зростання більш ніж на 4% на попередній сесії.
Ф'ючерси на нафту в США зросли на 31 цент, або 0,4%, до 83,94 долара за барель. Еталонний показник зріс на понад 5% на попередній сесії, що стало найбільшим денним приростом з травня.
Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі побоювань, що відновилися, з приводу дефіциту пропозиції. Інвестори очікують, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, скоротять видобуток понад 1 мільйон барелів на добу на своєму першому особистому засіданні з 2020 року в середу.
За словами джерел в ОПЕК, добровільні скорочення окремих членів можуть стати найбільшим скороченням від початку пандемії COVID-19.
"Незважаючи на все, що відбувається з війною в Україні, ОПЕК+ ніколи не була такою сильною, і вони зроблять все можливе, щоб забезпечити підтримку цін", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.
ОПЕК+ збільшила видобуток цього року після рекордних скорочень, запроваджених у 2020 році через падіння попиту, спричиненого пандемією COVID-19. Але в останні місяці організація не змогла досягти запланованого збільшення видобутку, недоотримавши в серпні 3,6 млн барелів на добу.
«Хоча ОПЕК+ може оголосити про значне скорочення (понад 1 млн барелів на добу), насправді скорочення може бути набагато меншим. Це пов'язано з тим, що більшість членів ОПЕК+ видобувають значно нижче за свої цільові рівні видобутку», - зазначають аналітики ING.
За словами Goldman Sachs, скорочення видобутку, що розглядається, було виправдано різким падінням цін на нафту з недавніх максимумів, додавши, що це зміцнило його оптимістичний погляд на нафту.
На думку аналітика CMC Markets Тіни Тенг, побоювання щодо стану світової економіки можуть обмежити потенціал зростання, оскільки інвестори також розраховують зафіксувати прибуток на прибуток, отриманий на попередній сесії.
"На світових ринках зберігається невизначеність, така як потрясіння на ринку облігацій, розпродаж ризикованих активів і стрімке зростання долара США", - сказав Тен.
Ціни на нафту знижуються чотири місяці поспіль, оскільки обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї, стримують попит, тоді як підвищення відсоткових ставок та стрімке зростання долара США чинять тиск на світові фінансові ринки. Великі центральні банки розпочали найагресивніший раунд підвищення ставок за останні десятиліття, що викликало побоювання глобального економічного спаду.
Запаси сирої нафти в США, за оцінками, збільшилися приблизно на 2 мільйони барелів за тиждень до 30 вересня, показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сім суден із продовольством вийшли у понеділок із портів України
|Ціни на нафту 4 жовтня зростають напередодні зустрічі ОПЕК+, де обговорюватиметься скорочення поставок
|Україна та Норвегія планують розпочати нові проєкти в енергетичній сфері
|Дефицит госбюджета Украины в сентябре подскочил до 76,5 млрд грн - Минфин
|Окупанти звільнили гендиректора Запорізької АЕС – Гроссі
|Податкові надходження за три квартали перевищують торішній показник на понад 15% - ДПС
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності