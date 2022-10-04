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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту 4 жовтня зростають напередодні зустрічі ОПЕК+, де обговорюватиметься скорочення поставок

 

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки очікування на те, що ОПЕК+ може погодитися на значне скорочення видобутку нафти на зустрічі в середу, переважили побоювання з приводу світової економіки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,5%, до 89,33 долара за барель до 03:52 за Гринвічем після зростання більш ніж на 4% на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту в США зросли на 31 цент, або 0,4%, до 83,94 долара за барель. Еталонний показник зріс на понад 5% на попередній сесії, що стало найбільшим денним приростом з травня.

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі побоювань, що відновилися, з приводу дефіциту пропозиції. Інвестори очікують, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, скоротять видобуток понад 1 мільйон барелів на добу на своєму першому особистому засіданні з 2020 року в середу.

За словами джерел в ОПЕК, добровільні скорочення окремих членів можуть стати найбільшим скороченням від початку пандемії COVID-19.

"Незважаючи на все, що відбувається з війною в Україні, ОПЕК+ ніколи не була такою сильною, і вони зроблять все можливе, щоб забезпечити підтримку цін", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

ОПЕК+ збільшила видобуток цього року після рекордних скорочень, запроваджених у 2020 році через падіння попиту, спричиненого пандемією COVID-19. Але в останні місяці організація не змогла досягти запланованого збільшення видобутку, недоотримавши в серпні 3,6 млн барелів на добу.

«Хоча ОПЕК+ може оголосити про значне скорочення (понад 1 млн барелів на добу), насправді скорочення може бути набагато меншим. Це пов'язано з тим, що більшість членів ОПЕК+ видобувають значно нижче за свої цільові рівні видобутку», - зазначають аналітики ING.

За словами Goldman Sachs, скорочення видобутку, що розглядається, було виправдано різким падінням цін на нафту з недавніх максимумів, додавши, що це зміцнило його оптимістичний погляд на нафту.

На думку аналітика CMC Markets Тіни Тенг, побоювання щодо стану світової економіки можуть обмежити потенціал зростання, оскільки інвестори також розраховують зафіксувати прибуток на прибуток, отриманий на попередній сесії.

"На світових ринках зберігається невизначеність, така як потрясіння на ринку облігацій, розпродаж ризикованих активів і стрімке зростання долара США", - сказав Тен.

Ціни на нафту знижуються чотири місяці поспіль, оскільки обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї, стримують попит, тоді як підвищення відсоткових ставок та стрімке зростання долара США чинять тиск на світові фінансові ринки. Великі центральні банки розпочали найагресивніший раунд підвищення ставок за останні десятиліття, що викликало побоювання глобального економічного спаду.

Запаси сирої нафти в США, за оцінками, збільшилися приблизно на 2 мільйони барелів за тиждень до 30 вересня, показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.
За матеріалами: investing.com
 

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