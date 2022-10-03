Нафта відновлюється на 3% після того, як ОПЕК зіткнулася з найбільшим скороченням видобутку з 2020 року

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 3% на ранніх азіатських торгах у понеділок, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість скорочення видобутку на понад 1 млн барелів на день, що стане найбільшим скороченням з моменту пандемії у спробі підтримати ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,51 долара, або 3%, до 87,65 долара за барель до 02:06 за Гринвічем після падіння на 0,6% у п'ятницю. Американська нафта сорту West Texas Intermediate також зросла на 3%, або на 2,39 доларів, до 81,88 доларів за барель після падіння на 2,1 відсотка на попередній сесії.

Ціни на нафту падали чотири місяці поспіль з червня, оскільки обмеження COVID-19 у Китаї, найбільшому споживачі енергії, завдали шкоди попиту, а зростання відсоткових ставок і зростання долара США чинили тиск на світові фінансові ринки.

Щоб підтримати ціни, Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, розглядають можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 млн. барелів на добу перед зустріччю в середу, повідомили Рейтер джерела в ОПЕК+.

У разі погодження це буде друге щомісячне скорочення видобутку групи поспіль після скорочення видобутку на 100 000 барелів на добу минулого місяця.

Однак два джерела з групи виробників повідомили, що в липні ОПЕК+ не досягла своєї мети з видобутку майже на 3 млн барелів на добу, оскільки санкції щодо деяких членів та низький рівень інвестицій з боку інших перешкоджали її здатності збільшити видобуток.

«Все, що становить менше ніж 500 000 барелів на день, буде проігноровано ринком. Тому ми бачимо значний шанс скорочення до 1 мільйона барелів на день», - зазначають аналітики ANZ.

У той час як ціни на нафту Brent можуть ще більше зміцнитись у найближчій короткостроковій перспективі, побоювання щодо глобальної рецесії, ймовірно, обмежать потенціал зростання, зазначає консалтингова компанія FGE.

«Якщо ОПЕК+ дійсно вирішить скоротити видобуток у найближчому майбутньому, пов'язане з цим збільшення вільних потужностей ОПЕК+, ймовірно, чинитиме ще більший знижувальний тиск на довгострокові ціни», - йдеться у повідомленні, опублікованому у п'ятницю.

Також у п'ятницю Китай видав найбільшу квоту на експорт нафтопродуктів цього року та збільшив квоти на імпорт сирої нафти для незалежних нафтопереробників.

Державні та приватні нафтопереробні заводи можуть експортувати до 15 мільйонів тонн бензину, дизельного палива, палива для реактивних двигунів та мазуту з низьким вмістом сірки, додаючи такі необхідні поставки на світові ринки, щоб замінити російський експорт, на який Європейський Союз наклав ембарго у лютому.

Тим не менш, аналітики та трейдери кажуть, що частина китайського експорту, ймовірно, триватиме до початку 2023 року, оскільки нафтопереробним підприємствам буде потрібен час, щоб наростити потужність.