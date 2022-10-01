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Без паніки: попри акцизи пальне в гурті дешевшає
23:09 30.09.2022 |
За місяць (1-30 вересня) ціни на дизпальне в дрібному гурті зменшилися на 1,5 грн/л, до 46,50 грн/л, на бензини - на 30 коп./л, до 40,50 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
В останній день місяця гуртові партії дизельного пального торгувались у межах 43,5-48 грн/л, що на 2-3 грн/л дешевше, ніж на початку вересня. Найдешевше ресурс можна було придбати на півдні країни - за 43,5-46,5 грн/л (-1,5-2 грн/л до 1 вересня).
Ціна на дизпальне в західному регіоні перебувала в діапазоні 44,5-46,5 грн/л,у північному й центральному - в межах 45-48 грн/л. З початку місяця зниження ціни на ДП у цих областях склало також 1-2 грн/л.
Гуртові партії бензинів пропонувалися в ринок у межах цінового діапазону 38-43 грн, що на 1-2 грн/л дешевше порівняно з початком вересня. Сьогодні, 30 вересня, «п'ятірку» в південному і західному регіонах країни можна було придбати за 38-41 грн/л, трохи дорожче - за 40-43 грн/л - у центрі й на півночі країни.
Зі слів одного з опитаних трейдерів, на тлі новин про повернення акцизів із середини місяця оператори запасалися ресурсом, сподіваючись уникнути різкого здорожчання продукту на внутрішньому ринку. Проте падіння світових цін на нафту, а в подальшому - й на нафтопродукти на зовнішніх ринках повністю знівелювало майбутній вплив акцизу.
«Під кінець місяця знайти вільний бензовоз для імпорту пального було нереально. Трейдери намагалися оформити вантаж до повернення акцизів, так що ринок наразі профіцитний», - зазначив один зі співрозмовників enkorr.
Так, за даними Консалтингової групи «А-95», обсяг постачання дизпального за 28 днів вересня порівняно з таким же періодом серпня виріс на 64 тис. т, до 543 тис. т. При цьому ринок бензинів, навпаки, просів до 109 тис. т (-14 тис. т).
На думку експертів «А-95», під тиском профіциту трейдери будуть змушені давати дисконти й продовжуватимуть знижувати ціни.
Нагадаємо, 30 вересня набув чинності закон №7668-д про повернення акцизів на пальне. Згідно з законом, акцизи для бензину, ДП й біопалива повертаються обсягом 100 євро за 1000 літрів, для автогазу - 52 євро за 1000 літрів.
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