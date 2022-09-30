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Ціни на нафту перейшли до зростання на побоюваннях довкола браку пропозиції
14:08 30.09.2022 |
Світові ціни на нафту вдень зростають після невеликого ранкового зниження, підтримку котируванням надають ризики дефіциту пропозиції цієї сировини на ринку, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.
Станом на 13:41 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,24%, до 87,36 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,18%, до 81,38 долара. Уранці нафта дешевшала на 0,3-0,4%.
Незважаючи на помітне падіння нафтових котирувань останнім часом, аналітики відзначають збереження нестачі цієї сировини на ринку.
"Ризики, що стосуються пропозиції, залишаються підтримуючим фактором", - сказав агентству Блумберг голова товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Зокрема, сказав Гансен, це стосується можливого скорочення видобутку ОПЕК+.
Проте квартал ціни на нафту готуються завершити зниженням вперше з 2020 року - з початку поточного кварталу Brent подешевшав на 23,8%, WTI - на 23,2%.
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