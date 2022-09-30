Ціни на нафту перейшли до зростання на побоюваннях довкола браку пропозиції

Світові ціни на нафту вдень зростають після невеликого ранкового зниження, підтримку котируванням надають ризики дефіциту пропозиції цієї сировини на ринку, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 13:41 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,24%, до 87,36 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,18%, до 81,38 долара. Уранці нафта дешевшала на 0,3-0,4%.

Незважаючи на помітне падіння нафтових котирувань останнім часом, аналітики відзначають збереження нестачі цієї сировини на ринку.

"Ризики, що стосуються пропозиції, залишаються підтримуючим фактором", - сказав агентству Блумберг голова товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Зокрема, сказав Гансен, це стосується можливого скорочення видобутку ОПЕК+.

Проте квартал ціни на нафту готуються завершити зниженням вперше з 2020 року - з початку поточного кварталу Brent подешевшав на 23,8%, WTI - на 23,2%.