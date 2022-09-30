Нафта тримається стабільно у зв'язку з перспективою скорочення видобутку ОПЕК+ та ослабленням долара

Ціни на нафту практично не змінилися під час азіатських торгів у п'ятницю, хоча вони досягли свого першого щотижневого зростання за п'ять тижнів, чому сприяло ослаблення долара США та ймовірність того, що ОПЕК+ може погодитись скоротити видобуток нафти на зустрічі 5 жовтня.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає у п'ятницю, подешевшали на 10 центів, або 0,1%, до 88,39 долара за барель до 03:03 за Грінвічем після втрати 83 центів на попередній сесії. Активніший грудневий контракт не змінився на рівні $87,18.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у листопаді зросли на 0,1%, або на 9 центів, до 81,32 долара за барель після падіння на 92 центи на попередній сесії.

"Погіршення прогнозу попиту на сиру нафту не дозволить нафті зростати доти, доки трейдери не будуть впевнені, що ОПЕК+ скоротить видобуток на зустрічі 5 жовтня", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA, у клієнтській записці.

«Слабкість цін на нафту дещо обмежена, оскільки долар слабшає наприкінці кварталу».

Проте, як Brent, так і WTI знаходяться на шляху до зростання приблизно на 3% за тиждень, що стане їх першим тижневим зростанням із серпня після досягнення дев'ятимісячного мінімуму на початку тижня.

Ціни на нафту підтримали падіння долара з 20-річного максимуму на початку тижня. Більш слабкий долар робить деноміновану в доларах нафту дешевшою для покупців, які мають інші валюти, підвищуючи попит на сировину.

За весь вересень Brent впаде на 8,4%, тобто четвертий місяць поспіль. У третьому кварталі Brent впала на 23%, що стало першим квартальним збитком із четвертого кварталу 2021 року.

Очікується, що у вересні WTI впаде на 9,3%, що також є його четвертим місячним зниженням і протягом кварталу воно впало на 23%, що стане першим квартальним спадом з періоду, що закінчився в березні 2020 року, коли попит на COVID- 19 різко впав.

Аналітики кажуть, що ринок схоже знайшов дно, оскільки пропозиція має скоротитися, оскільки Європейський Союз заборонить імпорт російської нафти з 5 грудня.

"Фундаментально, я, як і раніше, вважаю, що ціни, ймовірно, зростуть через посилення російських санкцій і низьких світових запасів сирої нафти, а також падіння запасів SPR (стратегічний нафтовий резерв США)", - сказав Національний банк Австралії. аналітик Баден Мур.

«Я очікую, що ОПЕК має хороші можливості для управління пропозицією, щоб компенсувати ризики попиту», - сказав він.

Провідні члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники на чолі з Росією, об'єднані під назвою ОПЕК+, розпочали обговорення скорочення видобутку перед зустріччю у середу, повідомили Reuters троє людей.

Росія може запропонувати скорочення до 1 млн барелів на день, сказала раніше цього тижня людина, знайома з російськими поглядами на це питання.

«У серпні видобуток ОПЕК+ оцінювався приблизно на 3,37 млн ​​барелів на день нижче за цільовий рівень видобутку. Таким чином, насправді будь-яке скорочення постачань, ймовірно, буде меншим, ніж будь-яка цифра, яку оголошує група», - йдеться у замітці ING Economics.