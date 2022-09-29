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Автогаз подорожчав на 0,1% до 26,55 гривні за літр
11:29 29.09.2022 |
У четвер, 29 вересня, порівняно із середою, 28 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,1% до 26,55 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,40 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,33 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,40 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,33 гривні за літр.
Середні ціни на газ підвищилися на 0,1% із 26,52 гривні за літр до 26,55 гривні за літр.
Ціни на заправках 29 вересня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,93
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
26,74
|
Середнє значення
|
50,40
|
54,33
|
26,55
|
|
ТЕГИ
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