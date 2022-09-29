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АНАЛІТИКА

У Goldman Sachs знизили прогноз щодо цін на нафту в 2023 році

 

Аналітики Goldman Sachs у вівторок знизили прогноз щодо цін на нафту в 2023 році на тлі очікувань скорочення попиту й зміцнення долара. Проте довгострокові перспективи ринку нафти залишаються бичачими через проблеми з пропозицією, що зберігаються.

У банку переглянули прогнози щодо вартості нафти наступного року в бік зниження в середньому на $17,5 за барель, хоча у 4-му кварталі 2022 року й 2023 року очікується дефіцит пропозиції з урахуванням сезонних коливань.

Прогноз ціни на нафту в період з 4-го кварталу 2022 року до 4-го кварталу 2023 року було знижено в середньому на $19 за барель. За поточних цін світовий попит на нафту в 2023 році може зрости на 2,0 млн барелів на день (б/д) проти попередньої оцінки 2,5 млн б/д.

Зазначається, що навіть при обережних оцінках темпів зростання економіки пропозиція на ринку нафти залишиться критично обмеженою. Запаси й резервні видобувні потужності ОПЕК тримаються біля рекордних мінімумів.

«При цьому обмежена пропозиція може незабаром знову надавати підтримку котируванням нафти, оскільки програма реалізації нафти зі стратегічних резервів США завершується, а видобуток у росії, як очікується, знизиться пізніше цього року», - кажуть аналітики банку.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: прогноз
 

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