Ціни на нафту помірно знижуються 29 вересня в умовах нестачі ліквідності

Світові ціни на нафту в четвер вранці знижуються після зростання раніше, перебуваючи в зоні певної турбулентності в умовах нестачі свіжих грошей для торгівлі, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижується на 0,31%, до 87,78 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,37%, до 81,85 долара.

Нафтові котирування демонструють зниження після двох днів зростання поспіль, за які Brent подорожчав на 4,7%, а WTI - на 6,5%. У середу, зокрема, інвестори відреагували на дані про запаси сировини в США, які за попередній тиждень несподівано знизилися на 0,2 мільйона барелів.

Загалом аналітики зазначають, що нафтовий ринок залишається волатильним, і можливі різкі стрибки цін пов'язані з нестачею грошей на ринку.

"Ціни на нафту залишаються в ризикованій і нестабільній фазі... Нестача ліквідності, що продовжується, загострюватиме коливання цін", - сказала агентству Блумберг засновник Vanda Insights Вандана Харі.