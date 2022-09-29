Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту помірно знижуються 29 вересня в умовах нестачі ліквідності

 

Світові ціни на нафту в четвер вранці знижуються після зростання раніше, перебуваючи в зоні певної турбулентності в умовах нестачі свіжих грошей для торгівлі, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижується на 0,31%, до 87,78 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,37%, до 81,85 долара.

Нафтові котирування демонструють зниження після двох днів зростання поспіль, за які Brent подорожчав на 4,7%, а WTI - на 6,5%. У середу, зокрема, інвестори відреагували на дані про запаси сировини в США, які за попередній тиждень несподівано знизилися на 0,2 мільйона барелів.

Загалом аналітики зазначають, що нафтовий ринок залишається волатильним, і можливі різкі стрибки цін пов'язані з нестачею грошей на ринку.

"Ціни на нафту залишаються в ризикованій і нестабільній фазі... Нестача ліквідності, що продовжується, загострюватиме коливання цін", - сказала агентству Блумберг засновник Vanda Insights Вандана Харі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 34,9742
  0,2834
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 08:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4094  0,45 1,11 42,2556  0,08 0,18
EUR 39,3594  0,28 0,72 40,6300  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес