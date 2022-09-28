Вартість нафти 28 вересня перейшла до зростання після ранкового зниження

Світові ціни на нафту в середу вдень перейшли до зростання після ранкового зниження більш ніж на 1%, свідчать дані торгів.

Станом на 13:38 мск ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростає на 0,77%, до 85,52 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,79%, до 79,12 долара.

Вранці при цьому нафта помітно дешевшала, і таку динаміку викликали дані Американського інституту нафти (API), який оцінює зростання комерційних запасів у США за тиждень по 23 вересня приблизно на 4,2 мільйона барелів.

Офіційну статистику про комерційні запаси в країні за минулий тиждень буде опубліковано міненерго увечері в середу. Аналітики чекають збільшення запасів лише на 0,4 мільйона барелів.

Крім того, ринки стежать за тропічним ураганом Ієн. За останніми даними Бюро з безпеки та екологічного контролю США (BSEE), "Іен" призвів до зупинки 11% від нафтового видобутку та 8,56% від видобутку газу в Мексиканській затоці.