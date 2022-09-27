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АНАЛІТИКА

Світові нафтові котирування 27 вересня демонструють зростання після падіння напередодні

 

Світові котирування нафти у вівторок вранці зростають після падіння на день раніше, свідчать дані торгів.

Станом на 7:34 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,72%, до 83,46 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,68%, до 77,23 долара.

У понеділок котирування нафти помітно впали: Brent подешевшав на 4% приблизно з 86 доларів, а WTI - на 3,6% з 79,5 долара. При цьому ціна Brent опустилася нижче 83 доларів уперше з 11 січня. Падіння котирувань було пов'язане з побоюваннями з приводу рецесії у світі і волатильністю ринків, що відбулася, з відходом трейдерів від ризику, зазначали експерти.

Ринки також звернули увагу на заяву міністра нафти Іраку Іхсана Абдул-Джаббара. Так, він заявив в інтерв'ю на телебаченні, що країни ОПЕК+ стежать за ситуацією навколо нафтових цін, бажаючи зберегти баланс на ринках, і не хочуть різкого зростання чи падіння котирувань, пише агентство Рейтер.

Підтримує подорожчання нафти у вівторок також і курс долара. Так, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,37% до 113,68 пункту. Дешевший долар робить сировинні товари, у тому числі нафту, доступнішими для покупки в іншій валюті.
 

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