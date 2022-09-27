Фінансові новини
- |
- 27.09.22
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світові нафтові котирування 27 вересня демонструють зростання після падіння напередодні
08:16 27.09.2022 |
Світові котирування нафти у вівторок вранці зростають після падіння на день раніше, свідчать дані торгів.
Станом на 7:34 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,72%, до 83,46 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,68%, до 77,23 долара.
У понеділок котирування нафти помітно впали: Brent подешевшав на 4% приблизно з 86 доларів, а WTI - на 3,6% з 79,5 долара. При цьому ціна Brent опустилася нижче 83 доларів уперше з 11 січня. Падіння котирувань було пов'язане з побоюваннями з приводу рецесії у світі і волатильністю ринків, що відбулася, з відходом трейдерів від ризику, зазначали експерти.
Ринки також звернули увагу на заяву міністра нафти Іраку Іхсана Абдул-Джаббара. Так, він заявив в інтерв'ю на телебаченні, що країни ОПЕК+ стежать за ситуацією навколо нафтових цін, бажаючи зберегти баланс на ринках, і не хочуть різкого зростання чи падіння котирувань, пише агентство Рейтер.
Підтримує подорожчання нафти у вівторок також і курс долара. Так, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,37% до 113,68 пункту. Дешевший долар робить сировинні товари, у тому числі нафту, доступнішими для покупки в іншій валюті.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Український бізнес отримав можливість залучати мільярдні кредити від агентства федерального уряду США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.09.22
|Виплати уряду за облігаціями внутрішньої позики з початку війни на 54 мільярди перевищують запозичення, – НБУ
|Суд передав АРМА завод напівфабрикатів «Єрмоліно». Його власник – росіянин
|Україна закликає ЄС допомогти зробити «аварійні» маршрути для експорту зерна постійними
|Світові нафтові котирування 27 вересня демонструють зростання після падіння напередодні
Бізнес
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada