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АНАЛІТИКА

Ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 85 доларів за барель

 

Світові котирування нафти в понеділок вранці знижуються на побоюваннях щодо можливої ​​рецесії та перспектив попиту, ціна нафти марки Brent торгується нижче за 85 доларів вперше з 14 січня, свідчать дані торгів.

Станом на 7:31 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалась на 0,53%, до 84,58 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,48%, до 78,36 долара.

Побоювання ринків щодо можливої ​​рецесії посилилися після того, як низка великих центробанків минулого тижня продовжила підвищувати ключові ставки на тлі високої інфляції. Зокрема ставку підняла і Федеральна резервна системи (ФРС) США, і експерти вважають, що в листопаді регулятор знову підніме показник.

На цьому фоні зміцнився курс долара. Так, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) торгується на рівні 114 пунктів - уперше з травня 2002 року. Дорожіший долар робить сировинні товари, у тому числі нафту, менш доступними для покупки в іншій валюті.
 

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