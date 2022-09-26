Фінансові новини
- |
- 26.09.22
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 85 доларів за барель
08:28 26.09.2022 |
Світові котирування нафти в понеділок вранці знижуються на побоюваннях щодо можливої рецесії та перспектив попиту, ціна нафти марки Brent торгується нижче за 85 доларів вперше з 14 січня, свідчать дані торгів.
Станом на 7:31 ЕЕТ ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалась на 0,53%, до 84,58 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,48%, до 78,36 долара.
Побоювання ринків щодо можливої рецесії посилилися після того, як низка великих центробанків минулого тижня продовжила підвищувати ключові ставки на тлі високої інфляції. Зокрема ставку підняла і Федеральна резервна системи (ФРС) США, і експерти вважають, що в листопаді регулятор знову підніме показник.
На цьому фоні зміцнився курс долара. Так, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) торгується на рівні 114 пунктів - уперше з травня 2002 року. Дорожіший долар робить сировинні товари, у тому числі нафту, менш доступними для покупки в іншій валюті.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
ТОП-НОВИНИ
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
|Мобілізація у Росії. Що спільного між Кадировим та Собчак
|Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Експорт молочної продукції у серпні досяг рекорду за останні два роки
|Ініціатива «Сади Перемоги» запускає грантовий конкурс для аграріїв у громадах
|З українських портів вийшов ще один «зерновий караван»
|У держбюджеті-2023 на єдиний телемарафон заплановано 600 млн грн - нардеп
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.09.22
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink