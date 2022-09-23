Ціна на скраплений газ у гурті за тиждень (16-23) підвищилася на 1 430 грн/т (3,3%) порівняно з минулим тижнем, до 44 270 грн/т

При цьому діапазон робочих цін перебуває в межах 41 500-46 000 грн/т залежно від регіону. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон Діапазон торгівлі, грн/т Зміна ціни, грн/т Північний 42000-44000 (+1000)-(+2000) Південний 39000-43000 (+1000)-(+1500) Центральний 43000-46000 (+1000)-(+2000) Західний 40000-43000 (+1000)-(+1500) Середня ціна в Україні 44 270 +1 430

Найбільше зростання — +1000 грн/т — відбулось у четвер, наступного дня після ухвалення депутатами акцизного законопроєкту в цілому. Нагадаємо, цим документом передбачається повернення акцизної ставки на скраплений газ обсягом 52 €/1000 літрів.

«Ми вчора підняли ціни, але не зовсім на вартість акцизу, тому що вони почали зростати ще тоді, коли почалося активне обговорення цієї ініціативи уряду», — розповідає один із опитаних гравців ринку.

З його слів, ще одним чинником, який вплинув на ріст ціни, є збільшення закупівельної вартості ресурсу у європейських постачальників. «Причому, наскільки я розумію, вони теж піднімали ціни з різних причин. Зокрема через підняття цін на інших, суміжних ринках, і збільшення попиту на нього в Україні», — каже він.

Він наголошує, що попри те, що фактично акцизний податок ще не сплачується, всі оператори поступово заклали його в ціну продукту. «Але потрібно зазначити, що коли «прийде» акциз, уже такого підняття цін у гурті не буде», — додає співрозмовник видання.

На акциз уже починають реагувати й роздрібні мережі, в основному ті, котрі працюють в економ- і середньому сегментах. Так, згідно з даними «А-95», цього тижня продукт у мережах «Авантаж 7» і KLO здорожчав на 20 коп./л, до 24,15 і 25,83 грн/л відповідно. Також на 10-50 коп./л ціни підняли AMIC, Shell і Chipo.

«Преміум-сегмент ще тримається за рахунок маржі, але через тиждень-два піднімуть і вони», — підсумовує він, зазначивши, що в середньому через повернення акцизу ціни на АЗС виростуть на 1-2 грн/л.