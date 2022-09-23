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АНАЛІТИКА

ЄС поспішає домовитися про «стелю» цін на російську нафту після загроз Путіна, - Bloomberg

 

Члени ЄС хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ця ініціатива, можливо, стане частиною нового пакету санкцій.

Як зазначили співрозмовники Bloomberg, попри нові зусилля з боку Єврокомісії та деяких держав-членів, план стикається з багатьма перешкодами і позитивний результат не є зрозумілим. Зазначається, що рішення про санкції вимагають одностайності та особливо складні у цій ситуації, оскільки у кожного члена ЄС свої енергетичні потреби.

Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, крім обмеження на постачання нафти, можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб та секторів, таких як технології та предмети розкоші.

За словами співрозмовників, багато деталей ще потрібно узгодити, зокрема, за якою ціною встановити ліміт, але поки що неясно, як саме. Також залишається незрозумілим, як такий ліміт застосовуватиметься поряд з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її постачання, погодженими раніше цього року. У всякому разі, існує певний ступінь терміновості, оскільки граничний рівень цін має бути прийнятий до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.

Представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої угоди щодо обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Але одним із найбільших знаків питання буде Угорщина.

Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що президент РФ Володимир Путін виявився "загнаним у кут" після успішного контрнаступу ЗСУ. Але замість того, щоб сісти за стіл переговорів, лідер країни-агресора продовжує загрожувати, тому ухвалено рішення про новий пакет санкцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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