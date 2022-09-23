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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються 23 вересня, побоювання рецесії знову в центрі уваги

 

Ціни на нафту впали в п'ятницю на тлі побоювань рецесії та зміцнення долара США, хоча втрати були обмежені побоюваннями щодо пропозиції після нової мобілізаційної кампанії Москви у її війні з Україною та очевидним глухим кутом у переговорах про відновлення ядерної угоди з Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 41 цент, або 0,5%, до 90,05 долара за барель о 03:25 за Грінвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 30 центів. або 0,4%, до 83,19 доларів.

Термінові контракти на нафту Brent та TWI за тиждень знизилися на 1,5% та 2,3% відповідно.

"Слідом за прискоренням підвищення відсоткових ставок великими центральними банками ризик глобальної економічної рецесії затьмарює проблеми з поставками на нафтових ринках, незважаючи на недавню ескалацію російсько-української війни", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

«Однак різке падіння стратегічних запасів нафти США та скорочення запасів можуть, як і раніше, підтримувати ціни на нафту в якийсь момент, оскільки на фізичних ринках, як і раніше, існують неминучі проблеми з дефіцитом пропозиції, тоді як ядерна угода Ірану перебуває в глухому куті». , - сказала вона, маючи на увазі нафту у Стратегічному нафтовому резерві США, який минулого тижня впав до найнижчого рівня з 1984 року.

Після значного підвищення Федеральною резервною системою США на 75 базисних пунктів у середу втретє, центральні банки по всьому світу також підвищили відсоткові ставки, що підвищило ризик уповільнення економічного зростання.

"Ціни на сиру нафту залишаються волатильними, оскільки трейдери борються з погіршенням перспектив попиту, який все ще вразливий для дефіциту", - сказав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

«Ризики пропозиції та жорсткі ринкові умови мають надати деяку підтримку нафтіВисокопоставлений представник Держдепартаменту США заявив, що зусилля щодо відродження ядерної угоди з Іраном 2015 року зайшли в глухий кут через те, що Тегеран наполягає на припиненні розслідувань, що проводяться Управлінням з ядерного нагляду ООН, що послаблює очікування відродження іранської сирої нафти. вище за рівень 80 доларів, але швидше падіння до глобальної рецесії триматиме ціни високими».
За матеріалами: nvesting.com
 

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