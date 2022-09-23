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Акциз близько: пальне в гурті дорожчає
23:38 22.09.2022 |
Сьогодні, 22 вересня, гуртовий ринок відреагував підвищенням цін на повернення акцизів: порівняно зі вчорашнім днем ціни на бензин марки А-95 виросли на 2,5 грн/л, до 40,25 грн/л, а на дизельне пальне - на 1 грн/л, до 45 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Гуртові партії бензинів пропонувалися в ринок у межах цінового діапазону 38-43 грн, що на 2-3 грн/л вище від цінників на А-95 днем раніше.
Найнижчі ціни озвучували в південному і західному регіонах країни - 38-41 грн/л, а добовий ріст там склав 2-3 грн/л. Трохи дорожче продавали А-95 у центрі й на півночі країни - 40-43 грн/л. При цьому ціна в цих регіонах підвищилась на 1-2 грн/л.
Дизельне пальне в гурті у четвер, 22 вересня, пропонувалося в ринок у межах 42-48 грн/л, а прибавка на літрі за день склала 1-2 грн/л.
Найнижча ціна на ДП традиційно на півдні. Тут торгівля велась у межах 42-45 грн/л, а добовий ріст склав 1-2 грн/л. У західному регіоні відпускали ДП за 43,5-46 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 1-2 грн/л. Гуртові партії дизпального в північному й центральному регіонах країни пропонувалися за цінами 43-48 грн/л (+1-2 грн/л).
«Учора депутати схвалили акцизний законопроєкт, на що ринок відреагував прогнозовано - підняттям цін», - каже співрозмовник видання, зазначивши, що деякі оператори почали змінювати прайси ще вчора ввечері.
«Побачимо, як далі буде рухатися ціна, ринок пального зараз профіцитний, попит залишається низьким плюс до всього знижуються котирування у Європі», - зазначає ще один із опитаних трейдерів.
Як повідомлялось, за дві декади вересня ціни на дизельне пальне (ДП) у Середземномор'ї й портах Північної Європи знизились у середньому на 10%, або $110/т, до $993/т.
Нагадаємо, на думку експертів «А-95», часткове повернення акцизного податку не спричинить підвищення цін на АЗС. «Акциз збільшить закупівельну вартість пального, але у вересні вона знизилась через падіння світових цін на нафту й нафтопродукти. Ціни на бензин і дизпальне вроздріб залишаться стабільними», - вважає очільник групи Сергій Куюн.
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